Hlas Moravy: Za cestu do školy nejvýš pět tisíc korun ročně

Začátkem září začne krajský integrovaný dopravní systém znovu aktivně využívat přibližně 15 tisíc středoškoláků, kteří jsou nuceni za vzděláním cestovat mimo místo svého bydliště. Šest tisíc z nich dojíždí dokonce do jiného okresu. I se zlevněným studentským jízdným představuje každodenní cesta do školy výrazný zásah do rodinných rozpočtů - roční předplatní jízdenka se může podle aktuálního tarifu IDS JMK vyšplhat až na 14 525 Kč.

Taková částka může být podle lídra uskupení Hlas Moravy a starosty Židlochovic u Brna Jana Vituly pro spoustu rodin problematická. „Je nepřípustné, aby mladí lidé, kteří chtějí studovat, byli biti na tom, že kapacita škol v místě jejich bydliště je nedostatečná, nebo že v dosahu není možné studovat obor, který je zajímá. Je proto nutné zastropovat cenu roční předplatní jízdenky na pět tisíc korun pro všechny studenty a učně, kteří do školy či na praxi dojíždějí mimo obec svého bydliště,“ říká Jan Vitula.

Cílem je podpořit rodiny, které se potýkají s neustále se zvyšujícími náklady. „Kvalitní vzdělání nesmí být jen pro ty, kteří si ho mohou dovolit,“ říká lídr Hlasu Moravy Jan Vitula. „Kapacita těch nejžádanějších oborů vzdělání v Jihomoravském kraji dlouhodobě neodpovídá poptávce. Musíme proto nejen posilovat kapacity žádaných typů vzdělání, ale také umožnit mobilitu studentů tak, aby kapacity byly lépe využity,“ doplňuje Jan Vitula.

Náklady na toto opatření se podle zástupců Hlasu Moravy budou pohybovat v řádu desítek milionů korun. „V končícím volebním období kraj přispěl - zatím - dvěma sty miliony korun na stavbu brněnské multifunkční haly, nyní chce schválit roční příspěvek na závody MotoGP ve výši 35 milionů. Oproti těmto příspěvkům, jejichž přínos pro občany a rozvoj Jihomoravského kraje je přinejmenším sporný, jde u zastropování ceny roční jízdenky v zásadě o drobné. Navíc se zcela konkrétními přínosy a pozitivními dopady. Pomůžeme rodinám a podpoříme vzdělanost i využívání veřejné dopravy namísto osobní, což je šetrnější ke klimatu a životnímu prostředí, dodává zastupitel brněnské Bystrce Matouš Vencálek, člen krajského Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a pětka kandidátky Hlas Moravy.