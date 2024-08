I na sklonku léta lákají Strašice na Dům přírody a Muzeum Středním Brd

V srpnu to byl přesně rok, kdy se otevřely Tři Trubky široké veřejnosti. Dům přírody, který zde vznikl, se za svou dobu působení těší vysoké návštěvnosti. Přivítali zde už tisíce návštěvníků. Do Strašic však můžete přijet objevovat i kus naší vojenské historie. Kam jinam, než do Muzea Středních Brd.