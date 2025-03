I v letošním roce otevře město Prostějov své památky dokořán

Zájemci se tak budou moci podívat jak do tradičně navštěvovaných prostor, jako je například radniční věž, tak i do prostor, které se veřejnosti neotvírají běžně. Třeba bývalé kryty na Husově náměstí, které budou autenticky upraveny a provedou vás jimi průvodci v dobovém oděvu. Návštěvníkům ukážeme také prostory Kovaříkovy vily nebo zákoutí kina METRO 70. Své brány otevře návštěvníkům i Muzeum a galerie, a to jak hlavní budova bývalé renesanční radnice, tak Galerie Špalíček. Svou akcí se připojí i muzeum harmonií, tentokrát koncertem ke 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha. Koncert se uskuteční v Červeném salonku prostějovského Národního domu. V kostele Husův sbor se naopak uskuteční v rámci Bran památek dokořán koncert klezmerové hudby. Nabídka je letos mimořádně pestrá a věřím, že si v ní najde každý to své, co ho zajímá, nebo co uvidí či zažije úplně poprvé.

Tak neváhejte a přijeďte do Prostějova na některou z akcí Bran památek dokořán: 1. 4. 10:00 Turistické informační centrum – zahájení turistické sezóny, 13:00 Radniční věž – rezervace na tel.: 800 900 001 5. 4. 9:30-12:00 13:00-17:00 Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. - hlavní budova i Galerie Špalíček 6. 4. 15:00 Národní dům Prostějov – rezervace na tel.: 582 329 600 nebo 582 329 603 8. 4. 13:00 Radniční věž – rezervace na tel.: 800 900 001 12. 4. 9:00, 11:00, 13:00 Kino METRO 70 – rezervace na e-mail: kino@metro70.cz 13. 4. 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 komentované prohlídky Kováříkovy vily – rezervace na tel.: 800 900 001 13. 4. 19:00 Červený salonek Národního domu Bachova náruč dokořán – koncert ke 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha s příběhem a překvapením: Rezervace míst: tel. 720 429 755 / info@harmonium-historie.cz Vstupné dobrovolné 15. 4. 13:00 Radniční věž - rezervace na tel.: 800 900 001 22. 4. 13:00 Radniční věž - rezervace na tel.: 800 900 001 23. 4. 18:00 Husův sbor – vernisáž výstavy a koncert klezmerové hudby 25. 4. 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 kryty na Husově náměstí 29. 4. 13:00 Radniční věž - rezervace na tel.: 800 900 001

Ing. Milada Sokolová, 1. náměstkyně primátora města Prostějova