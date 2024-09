Jan Schiller do Senátu: Silný hlas pro Teplicko i celý region

Jan Schiller, současný hejtman Ústeckého kraje a bývalý poslanec, se rozhodl kandidovat do Senátu PČR za Teplicko. Kandidaturu zdůvodňuje dlouholetou frustrací z nezájmu centrální vlády o problémy kraje. „Praha naše problémy ignoruje. Chci to změnit a bojovat za náš region na nejvyšší úrovni. Teplicko si zaslouží víc,“ doplňuje.

Jedním z hlavních cílů Jana Schillera je zlepšení kvality života na Teplicku. „Teplicko má obrovský potenciál, který jen čeká na to, až ho správně využijeme. Například lázeňství v Teplicích může být ještě větším lákadlem, a to i bez masivních investic,“ vysvětluje. Rád by do celého procesu intenzivněji zapojil agenturu CzechInvest a přilákal nové investory, kteří přinesou pracovní místa a ekonomický růst.

Zároveň chce prosazovat větší podporu pro Dubí a jeho okolí, kde probíhá těžba, ale chybí potřebná infrastruktura. „Stát musí finančně podpořit rozvoj těchto oblastí, ať už jde o dopravu, turistiku nebo revitalizaci krajiny,“ zdůrazňuje. Teplicko by chtěl také zapojit do spolupráce s městem Drážďany, kde se plánuje výroba čipů. „Teplicko má co nabídnout, a chci vyjednat investice, které nám pomohou stát se také významným technologickým centrem,“ dodává.

Jedním z klíčových bodů jeho programu je i reforma sociální politiky a řešení problémů vyloučených lokalit. Je přesvědčen, že je nutná změna legislativy. „Není to otázka pár měsíců, ale změny jsou nutné. Zákon o dostupném bydlení, který zamezí obchodování s chudobou, je jedním z prvních kroků,“ vysvětluje. Plánuje také posílit pravomoci měst a obcí v rozhodování o trvalém pobytu obyvatel, což pomůže regulovat pohyb obyvatel a zlepšit bezpečnost v problematických lokalitách.

Další z klíčových priorit Jana Schillera je vytvoření efektivních finančních nástrojů pro města a obce, které jim umožní stavět a rekonstruovat dostupné nájemní bydlení. Současné dotační programy jsou podle něj příliš složité a neefektivní. „Je třeba posílit rozpočty měst a obcí přímo, aby mohly investovat do bydlení. Místo složitých dotací bychom měli městům dát peníze s tím, že budou použity právě na výstavbu nebo rekonstrukci nájemního bydlení,“ navrhuje. Zároveň chce městům umožnit, aby samy rozhodovaly, komu udělí trvalé bydliště, což by mělo být spojeno s celkovou reformou sociální politiky.

Jan Schiller je praktik, ne salonní politik. Ve své kampani se prezentuje jako člověk z praxe, který zná problémy regionu z první ruky. „Nejsem salónní politik, co slibuje vzdušné zámky. Věřím, že dané slovo a podaná ruka jsou závazek, který má být splněn,“ dodává. Sledujte Jana Schillera na sociálních sítích a zapojte se do diskuse o tom, jaké priority by měl prosazovat. „Můj program vychází z reálných potřeb lidí, a rád budu naslouchat vašim podnětům,“ uzavírá svou výzvu k podpoře v senátních volbách.

