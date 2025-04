Kdyby Kdysi se doma peníze rozdělovaly do obálek. Na nájem, na obědy do školy, na kroužky. Asi málokdo měl však obálku na neřesti...

Když umřete o dvacet nebo třicet let dříve, než by to váš organismus zvládl, ochudíte stát o nemalé částky z daní. Pokud k vašemu úmrtí přispějí i radosti života, jako cigarety, alkohol a přejídání se, asi jste strávili čtvrtinu až třetinu žití v nějaké nemoci. Což vás stálo čas a vaši zdravotní pojišťovnu a potažmo i stát pěkný balík peněz. Jsou to částky, ze kterých se možná někomu zatočí hlava. Pokud přiřadíme tyto finance k debatám o postupném navyšování rozpočtu na obranu státu, možná to leckoho překvapí. Protože jsou oblasti, které kvůli nezodpovědnosti lidí, ale svým způsobem i státu, ujídají z eráru víc než dost.

Daň z alkoholu určitě léčení alkoholiků nepokryje

„Mnoho lidí vnímá alkohol jako neškodnou součást každodenního života, ale realita je jiná. Má vážné zdravotní, společenské i ekonomické dopady. Každý rok přicházíme o desítky miliard korun kvůli nemocnosti, předčasným úmrtím, kriminalitě a dalším negativním jevům spojeným s konzumací alkoholu. Náklady nese celá společnost a všichni daňoví poplatníci. Stát navíc platí za škody způsobené alkoholem daleko víc, než kolik vybere na jeho zdanění,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Přes 40 miliard korun ročně představují ztráty způsobené alkoholem. Ročně bychom za ně pořídili více než stovku tanků Leopard.

Častým argumentem totiž bývá, že kdyby lidé nekouřili, nepili a nekonzumovali nezdravé potraviny, neměl by stát miliardy na zdravotnictví. Čísla jsou však neúprosná. Z údajů Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky například za rok 2021 jasně vyplývá, že na spotřební dani za pivo, víno a líh se vybralo 13,5 miliardy korun. Náklady spojené s nadměrným pitím alkoholu byly o třicet miliard vyšší.

Nevydělávají, stát jim platí invalidní důchody

Největší finanční zátěž představuje podle poslední studie think tanku Ministr zdraví ztráta produktivity. Jedná se o více než 25,1 miliardy korun. Zdravotní výdaje související s užíváním alkoholu se vyšplhaly na 7,61 miliardy, škody spojené s kriminalitou pak na 6,26 miliardy. Nemalou část tvořily i náklady na sociální zabezpečení, primárně invalidní důchody, a sociální služby, které dosahovaly téměř čtyř miliard.

Další stovky milionů stát vynakládal na řešení dopravních nehod a požárů způsobených alkoholem. „S přihlédnutím k predikci vývoje mezd a spotřeby lze očekávat, že náklady v roce 2025 budou ještě vyšší,“ doplňuje údaje ekonom PAQ Research Jakub Komárek. Peníze spojené se zbytečnými výdaji za alkoholismus se tak rovnají asi pětině armádního rozpočtu a dalo by se za ně pořídit hodně obrněnců (viz box).

Procenta HDP na obranu nosíme i na svém těle

Každé kilo navíc stojí peníze. Čím víc těch kilogramů je, tím víc platíme. Podle Státního zdravotního ústavu musí české zdravotnictví ročně vynaložit na léčbu obézních pacientů značné prostředky.

„Náklady na léčbu komplikací spojených s obezitou v České republice představují zhruba 30 miliard korun ročně,“ uvádí ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Například loni otevřené Bariatrické centrum v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, které je určené pro léčbu XXL obézních pacientů, vyšlo asi na 100 milionů korun, velkou část hradila Evropská unie. Pro představu, za tuto sumu by se dalo pořídit například téměř 1 700 samonabíjecích pušek Bren, které využívá i česká armáda. Cena jednotlivé zbraně je zhruba šedesát tisíc korun.

Mezi nezanedbatelné výdaje spojené se životním stylem patří i dožití české populace ve zdraví. Například čeští muži se sice dožijí v průměru 76 let, ale v průměru žijí posledních patnáct let svého života s nějakým menším či větším zdravotním problémem, který se bez nákladů neobejde. Třeba ve Švédsku je zdravé dožívání o více než dvanáct let delší.

Vedle obezity a alkoholu putují značné částky peněz i na léčení rakoviny plic, která je způsobená kouřením. Byť se v současnosti přelévá užívání klasických cigaret do elektronické formy, zdravotnictví musí ročně vynaložit asi dvacet miliard korun na léčení tohoto typu nádorů. Což se rovná přibližně desetině současného obranného rozpočtu