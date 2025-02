Kvalitní voda z vlastní studny? Nezapomínejte na pravidelné čištění

Komerční sdělení – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

To, že máte vodu z vlastní studny, samo o sobě nezaručí, že pijete vodu skutečně čistou. Každá studna či vrt potřebuje údržbu a čištění, a to pravidelně po pěti až sedmi letech. Vše závisí na podloží. Svěřte proto svou vodu do rukou odborníků.