Kvalitu života s Alzheimerem zvyšuje specializovaná péče

Účinná pomoc má jméno aktivizace

Trend je jasný. Do roku 2050 v České republice přibude oproti současnosti milion seniorů a na péči jich tak bude závislých až třikrát více než dnes. Jedním z těch, kdo na situaci aktivně reaguje je síť domovů ALZHEIMER HOME, která se v posledních letech intenzivně zaměřila na budování nových kapacit.

„V současné době máme domovy se zvláštním režimem v Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Do konce roku by k nim měl přibýt ještě zcela nový domov, který právě stavíme v Ostravě - Porubě,“ říká Katarína Valentová, regionální ředitelka sítě ALZHEIMER HOME. Od běžného zařízení se domovy se zvláštním režimem liší tím, že kromě pobytových služeb hotelového charakteru poskytují i intenzivní práci s klientem. Zásadní roli zde hrají aktivizační programy.

„Alzheimerovou chorobou sice zatím léčit nelze, ale umíme významně zpomalit její průběh. K tomu je ale nutné včasné zahájení léčby a právě aktivizace. Tedy systematická práce s podněty, které stimulují mozek klienta a pomáhají rozvíjet, udržovat nebo obnovovat jeho dovednosti a znalosti,“ vysvětluje Valentová. Každý domov ALZHEIMER HOME proto má svůj vlastní tým aktivizačních pracovníků, kteří se zaměřují například na stimulaci paměti klientů i jejich manuálních dovednosti.

Prostředků, které k tomu specializovaní pracovníci v domovech se zvláštním režimem používají je přitom celá řada. „Aktivizace může zahrnovat mnoho věcí od takzvané reminiscenční terapie, založené na práci se vzpomínkami, až po arteterapii nebo cílený kontakt se zvířaty třeba formou canisterapie. Udržení znalostí a dovedností je totiž klíčové pro co nejdelší zachování potřebné kvality života.“

Zdravotní péče přináší vyšší kvalitu života

Jednou z věcí, kterou se domovy ALZHEIMER HOME výrazně liší od mnoha jiných zařízení, je velký důraz na zdravotní péči. Přispívá k tomu spolupráce v rámci mateřské zdravotnické skupiny Penta Hospitals. Každý z obyvatel domova tak má nejen svého praktického lékaře, ale také zajištěnou péči stomatologa, chirurga a nově v prvním zařízení i neurologa.

„Pro člověka s Alzheimerovou chorobou je celkový zdravotní stav velmi důležitý. Třeba zrak je naprosto zásadní pro to, aby se mohl dobře soustředit na činnost, která mu pomáhá se vyrovnávat s onemocněním a brzdit jeho průběh,“ říká ředitelka moravských domovů ALZHEIMER HOME. „A to, že specialisté přijíždějí pravidelně přímo do našich domovů, znamená pro klienty velký komfort.“

Ke závěru života ale patří i těžší chvíle, jakými je především odchod blízkého člověka. Zde hraje zcela zásadní roli paliativní péče, jejíž rozvoj v posledních letech významně přispěl ke změně pohledu na umírání. Domovy ALZHEIMER HOME proto úzce spolupracují se specializovanými lékaři a například v Jablunkově se v těchto dnech dokonce připravují na certifikaci paliativní péče, která bude zárukou nejvyšší kvality poskytované péče.

V moravských domovech ALZHEIMER HOME díky tomu dokáží vyjít vstříc individuálním potřebám lidí od relativně nízkého až naopak do velmi vysokého věku. Svědčí o tom i fakt, že nejmladšímu z klientů je 50, zatímco tomu nejstaršímu už plných 99 let. A postupná úspěšná akreditace domovů v rámci skupiny buď Asociací pro sociální služby, nebo certifikací České alzheimerovské společnosti potvrzují, že slogan domovů S láskou jako doma, rozhodně platí.