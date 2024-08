Léto v Domově Slunečnice

Vzpomínkové setkání aneb cesta do kravína

Nejraději realizujeme akce, jejichž smyslem je setkávat se, popovídat si, zavzpomínat, a přitom zažít i něco nového. V rámci 13. ročníku projektu „Reminiscence“ podporovaném městem Ostrava, letos na téma „příroda se zaměřením na faunu“, jsme pro klienty uspořádali exkurzi do kyjovického kravína. Takový „zážitkový den na farmě“ řečeno dnešním jazykem, ve vzpomínkách mnoha klientů každodenní a někdy nelehká práce kolem domácích zvířat. Pozvání na exkurzi přijaly i děti s učitelským doprovodem z MŠ Kyjovice. Krmení, hlazení krav, telat i dalších zvířat, společné zpívání lidovek a také ukázka tanečků v podání dětí, znamenalo prožití nevšedního dopoledne pro všechny zúčastněné. Na tuto mezigenerační exkurzi navázalo ještě jedno setkání klientů s dětmi při společném malování obrázků zvířat v MŠ. Celý projekt byl zakončen (mini)vernisáží v Domově, kde byli přizváni i klienti dalších ostravských domovů, aby si prohlédli fotografie a obrázky namalované klienty s dětmi, ochutnali pudink uvařený z mléka z kyjovického kravína a prošli si vnitřní prostory i místy krásně rozkvetlou zahradou Domova. „Bylo to fajné“, poznamenaly klientky před odjezdem do svého domova.

Folklor bez Hranic

Hezkou a dlouholetou tradicí je konání části programu folklorního festivalu v prostorné zahradě Domova. Letos jsme hostili soubory z Řecka i sousedního Polska. Řekové z regionu Makedonie, Thrákie a Thesálie byli doprovázeni živou hudbou (klarinet, buben, loutna). Polskou skupinu tvořili zástupci 15 regionů z různých částí Polska. Tentokrát nás čekala i velmi pestrá přehlídka krojů různých barev, stylů, zdobení. Tanečníci se zvládli během vystoupení druhého souboru ještě převléknout do dalších krojů, které opět lahodily oku do posledního detailu. Nevšední choreografie folklorních tanců představili nejen Řekové, ale i nám blízkou polku jsme mohli zhlédnout v mnoha poutavých variacích polského souboru. Milé gesto přišlo od našich severních sousedů v podobě zpěvu lidovky „Čížečku, čížečku..“, ke které se s chutí přidali i přítomní klienti a zaměstnanci Domova. „Bylo to od nich moc milé a pozorné“, uzavřela jedna z našich klientek. Potvrdilo se, že řeč hudby, zpěvu a tance opravdu nezná hranic.

Čtyřnozí kouzelníci

Tak lze popsat všechny pejsky, kteří se svým doprovodem docházejí měsíc, co měsíc do Domova v rámci zvířecích návštěv či canisterapie. Umí totiž už jen svou přítomností vyčarovat široký úsměv ve tváři klientů, kteří třeba dříve pejska měli nebo mají o tyto psí návštěvy zájem. Pejskové jsou různých ras i velikostí, klienti se vždy dozví, co mají jednotliví pejsci rádi, co je pro ně typické. Nyní se zaměřujeme více i na klienty s obtížemi v komunikaci, na klienty komunikující pouze neverbálně či klienty s Alzheimerovou nemocí či obdobným onemocněním. U těchto klientů se canisterapie zaměřuje na udržení stávajících pohybových dovedností a zároveň navozuje dobrou náladu a radost.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

S přispěním všech realizovaných aktivit společně děláme pro naše klienty „Domov“ domovem nejen v létě, ale i po celý rok.