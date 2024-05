Ležáky i trendující kyseláče na pivních festivalech. Milovníci piva budou mít žně

Trendem jsou nízkostupňové speciály Na konci roku 2023 bylo v Česku zaevidováno 508 minipivovarů, což je pouze o jeden pivovar více než v roce předchozím. S informací přišel Český svaz minipivovarů (ČMSMP), který zároveň včera představil pivní trendy.

Podle svazu klesá například obliba vícestupňových piv a zároveň roste zájem o speciály nízkostupňové. Také roste produkce piv nealkoholických. Ta se postupně stávají v nabídce minipivovarů stálicemi. „Je to naše odpověď na společenskou zodpovědnost za snižování konzumace alkoholu a důkaz, že samoregulace a osvěta fungují lépe než represe, navíc ke spokojenosti všech,“ říká prezident ČMSMP Michal Voldřich.

Mimochodem, počet minipivovarů se za posledních 20 let skoro zdvacetinásobil. V roce 2004 bylo v Česku necelých 30 minipivovarů. Minipivovarem se rozumí subjekt, který ročně vyrobí do 10 tisíc hektolitrů piva.

Podle svazu je vznik nových minipivovarů také společenským i ekonomickým přínosem pro menší obce. Podniky totiž často obnovují historické objekty, které roky chátraly. Příkladem je Lobeč. Bývalého pivovaru si v květnu 2007 všimli architekti Jana a Pavel Prouzovi. Technickou památku obnovili a stal se z ní nejen turisty vyhledávaný cíl. MAH