Martin Kukla: politik, který se nikdy nevzdává

Říká se, že škola pokládá pevné základy do života. Jaké základy jste získal Vy?

Pocházím z Počátek, kde jsem také chodil na základní školu, v Pelhřimově jsem vystudoval gymnázium, v Brně VUT - fakultu elektrotechnickou a podnikatelskou. Jako každý student jsem si prošel pubertou a bouřlivějším obdobím, ale pak se to nějak srovnalo a vysokou jsem končil s červeným diplomem. :-)

S titulem Ing. a červeným diplomem jste směřoval kam?

Začal jsem pracovat ve společnosti Bosch Diesel v Jihlavě. Od roku 2007 jsem působil na odborné pozici. V roce 2018 jsem začal nabírat politické zkušenosti jako zastupitel Kraje Vysočina, o dva roky později jsem se stal náměstkem hejtmana zodpovědným za krajskou kasu a majetek. V roce 2020 jsem vedl krajskou kandidátku hnutí ANO, volby jsme vyhráli, ale pětikoalice nás vyšachovala, a tak jsme skončili v opozici. V roce 2021 mě lidé zvolili do poslanecké sněmovny, kde působím v rozpočtovém a hospodářském výboru a využívám zkušenosti získané prací ve velké firmě a na postu krajského náměstka. Hlavními tématy jsou v současné době dostavba Jaderné elektrárny Dukovany a finanční prostředky pro obce a kraje.

Vypadá to, že Váš pracovní program je nabitý. Přesto, když máte prostor, čemu se ve volném čase věnujete?

Mým největším koníčkem je včelařství, dále příroda, lesy, houbaření a klid v lese. To všechno si užívám s rodinou - s manželkou a mými dvěma syny. Času opravdu moc není, ale když ho najdu, rád jezdím na kole, vyrazím do přírody, na houby, projedu se na motorce a taká rád jím (smích).

Jste krajským předsedou hnutí ANO na Vysočině. Mluví se o tom, že budete kandidovat na post hejtmana. Můžete nám k tomu něco prozradit?

Je to pravda. Chci opět posouvat Vysočinu kupředu. Myslím, že za ty tři roky, které jsem na postu krajského náměstka zodpovědného za finance a majetek působil, jsme toho hodně dokázali. Mluví za nás konkrétní čísla a činy. Dnes máme zkušený tým nadšených profesionálů, takže věřím, že to dokážeme. Samo o sobě o tom vypovídá mé životní motto: „Nikdy se nevzdávej“.

Na krajském úřadě, v době Vašeho „náměstkování“ se o vás proslýchalo, že jste mezi prvními přicházel a poslední odcházel. Velmi aktivní jste také v poslanecké sněmovně. Co Vás žene kupředu?

(Smích). Někdy jsem to přeháněl, což bylo na úkor zaměstnanců, ale na druhou stranu ku prospěchu Vysočiny a jejích lidí. A to je podle mého dobře.

Když vidím, co se děje ve sněmovně, co vláda slibovala a kde selhala, mohl bych vám tu popsat celé noviny. Můžeme ale vzpomenout na ta nejdůležitější témata: „Nebudeme zvyšovat daně.“ A jak to dopadlo? Vláda je zvýšila všem, sebrala peníze seniorům, brutálně tak navýšila inflaci a ceny energií, a vyvolala tak zdražování úplně všeho. A když se něco nedaří, posloucháme, že za to může Babiš. Přitom nás chce volit už téměř 35 % voličů. Ale současná vláda je tak zoufalá, že aby hnutí ANO nemohlo vyhrát následující volby do poslanecké sněmovny, vymyslela korespondenční volby a lustrační zákon.

Dříve než volby do poslanecké sněmovny nás však čekají ty krajské. Jaké máte jako krajský předseda hnutí ANO a lídr kandidátky priority?

Ty se samozřejmě odvíjejí od kompetencí kraje. Prioritou je zdraví lidí z Vysočiny. Zdravotnictví musí být dostupné a kvalitní. Dostupná je třeba také terénní pečovatelská služba a stejně významné jsou domovy nebo byty s pečovatelskou službou. Musíme přestat lepit silnice, ale začít je kvalitně opravovat. Pro náš region je důležitá dostavba Jaderné elektrárny Dukovany. Měli bychom přijímat nové a moderní technologie, ale ne na úkor přírody. Dalšími našimi prioritami je kvalitní školství a možnosti kulturního a společenského vyžití. Je potřeba používat zdravý selský rozum a ne se jen řídit tím, na co jsou státní dotace.