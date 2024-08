Můj partner moc pije. Alkohol je v České republice u dvou třetin všech rozvodů

Dostat padáka ze zaměstnání kvůli alkoholu není v Česku až tak hojné, ale je z technického hlediska snadno prokazatelné. Stačí, když zaměstnavatel vyzve pracovníka/pracovnici, aby si dýchnul do trubičky nebo elektrického přístroje. Některé firmy dokonce mají u vchodu do objektu nainstalovaná „dýchátka“ a vrátný může náhodně vybraného příchozího vyzvat, aby prokázal, že nejde do práce nachmelený.

Do ložnice s testerem?

V manželství je ale dokazování, že ten druhý pije víc, než je zdrávo, složitější. Přitom šedesát procent rozvodových žádostí zmiňuje jako jeden z hlavních důvodů alkohol partnera. „Jen samotné tvrzení u soudu nestačí, musí být doložené minimálně svědectvím třetích osob, záznamem ze záchytky či hlášením policie, která nějaký alkoholický případ dotyčného musela řešit,“ říká soudkyně, která se partnerskými rozvody zabývá.

I bez soudních statistik je ale jasné, že téma nadměrného pití ve společnosti rezonuje. „Nadpoloviční počet respondentů považuje konzumaci alkoholu v České republice za závažný celospolečenský problém a souhlasí s tvrzením, že se rozmáhá až do podoby epidemie,“ uvádí jeden z průzkumů společnosti SANEP.

Pití figuruje na třetím až čtvrtém místě

To, jaká je závislost na návycích, dokazují třeba útraty českých domácností. Za tabák a alkohol utratí česká domácnost přes osm procent rodinného rozpočtu, přitom evropský průměr je lehce nad třemi procenty.

Nejčastějším důvodem pro rozvod bývají netolerance a nevěra. O bronz a bramborovou medaili se dělí nerozlučně alkohol a s ním související domácí násilí.

Celkově ale počet rozvodů v České republice klesá, za posledních pět let asi o čtyři tisíce ročně.