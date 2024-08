Na malých obcích je skvělé, že není čas politikařit. Dělá se, co je podstatné.

Žil jsem několik let v Anglii, kde jsem působil jako učitel a trenér na soukromé sportovní škole, která spolupracovala s Premier League. Když jsem se vrátil zpátky, dostal jsem nabídku kandidovat v komunálních volbách v Šilheřovicích. Politicky jsem „stoupal“ od malých funkcí, to považuji za důležité. Až za dalších pár let jsem se stal starostou. Byl jsem také krajský zastupitel a jsem stále předsedou komise pro strategický rozvoj kraje. Aktuálně pracuji jako náměstek ministra vnitra. Na malých obcích je skvělé, že není čas politikařit a dělá se rovnou to, co je podstatné. Věřím, že tento model lze přenést i do řízení kraje.

V Moravskoslezském kraji se vystřídalo v krátkém čase několik hejtmanů právě kvůli politikaření. Jak to vnímáte?

Velmi špatně. Pokud se nepracuje a politikaří, důvěra v politiku a politiky klesá. Vnitřní rozpad ANO uškodil kraji i městu. Na městě se naštěstí situace stabilizovala. Nový primátor Jan Dohnal (ODS) se zorientoval velmi rychle. Kraj má ale v krátkém čase již třetího hejtmana, to není dobrý signál směrem k veřejnosti. Věřím ale, že nadcházející volby mohou situaci stabilizovat.

Právě exhejtman Vondrák převlékl v letošních volbách kabát a místo za ANO kandiduje za STAN. Co na to říkáte?

Co na to říkám já, je asi jedno. Co na to řeknou voliči, je důležitější. Pro mě je takový člověk těžko volitelný. Když se necháte vyvézt politicky k moci penězi jedné strany a pak převléknete dres, naskočíte do druhého výtahu a kandidujete za stranu, která razí zcela jiné hodnoty, je to pro mě dost zvláštní a důvěryhodnost takového politika je pro mě nulová.

Zpátky k rozvoji kraje, co vnímáte v dalším období jako jeho největší příležitosti?

Náš kraj je díky své skvělé poloze v hledáčku světových investorů. Ti sem chtějí přivést čisté provozy, práci s přidanou hodnotou, nadstandardní finanční ohodnocení zaměstnanců, spolupráci s univerzitami na poli vědy a výzkumu, vznik nových oborů, a samozřejmě nemalé investice. Nesmíme dopustit, aby takoví investoři přemýšleli o jiném kraji či zemi. Musíme jim nabídnout atraktivní podmínky pro příchod do našeho kraje, v budoucnu se nám to všem mnohonásobně vrátí. Ale není to jen o megalomanských projektech.

Řešíme neustále odliv lidí z našeho kraje, mladí lidé neměli nikdy tolik lákadel a možností, kde „zakotvit“. Ale Moravskoslezský kraj může s přehledem konkurovat nejen Brnu a Praze. Vedle atraktivních pracovních příležitostí však musí mít mladí kde bydlet a musí se zde cítit bezpečně. Bezpečnost a čistota měst je pro ně v rozhodování, kde prožijí život, velmi důležitou hodnotou. Co se týče dostupnosti bydlení, právě v tomto období může náš kraj využít až 5 miliard pro výstavbu nájemního bydlení z dotačně-úvěrového programu. Aktuálně jsme i díky skvělé práci našeho současného náměstka, pana Folwarczného, získali miliardu na transformaci vzdělávání. Vznikne řada turisticky atraktivních míst přeměnou lokalit po těžbě. Mohl bych pokračovat, ale prostoru tolik není. Náš kraj se mění před očima. Takže to zopakuji, je před námi období plné příležitostí. Pokud je nepromarníme, náš kraj si jistojistě získá srdce i mladé generace.

Zadavatel: SPOLU / zpracovatel WCEgroup