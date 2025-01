Nejhezčí „vánočky“ brázdí ulice maďarského Miškovce. O titul soutěžilo 36 měst Evropy

Čtvrté největší město Maďarska Miškovec má podle fanoušků MHD nejkrásnější vánoční tramvaj. Vyplývá to z osmého ročníku ankety českého zájmového webu mhd86.cz. Stříbrnou příčku obhájila už tradičně Plzeň a třetí místo získala Olomouc. Cenu poroty má i Bratislava.



Nazdobené přibývají

O titul soutěžilo 36 evropských měst, kde jezdily vyzdobené vozy. Anketu pořádá zmiňovaný dopravní magazín od roku 2017. Od té doby se zvyšuje počet měst, která tramvaje na Vánoce zdobí. Nejvíce jezdí vyzdobené tramvaje ve střední Evropě. „Vánoční tramvaj Miškovce je opravdu top – především kvůli interiéru. Ten je každoročně vyzdoben do nejmenších detailů. Miškovec pro vánoční vůz používá historickou tramvaj KT8D5, která je fakticky určena jen pro vánoční provoz. To umožňuje dopravnímu podniku si s její výzdobou vyhrát do maxima,“ říká zakladatel ankety Ondřej Matěj Hrubeš, který působí i jako radní pro dopravu v Praze 6.

Plzeň si podle něj zasloužila stříbro mimo jiné proto, že pokračovala s nízkopodlažní verzí tramvaje typu KT8D5, která jezdí běžně v krémově-červeném retro laku. „Ten má blízko k vánočním barvám zlatá a červená. Ani Plzeň nepodceňuje interiér, ve kterém byly zavěšené zlaté hvězdy, madla a tyče byly omotány lesními řetězy se šiškami a vánoční motivy měly i potahy sedadel,“ komentuje Hrubeš.

Olomouc i Bratislava

Letos bronzová metropole Hané, tedy Olomouc, vánočně ozdobila dvě soupravy. Dvojici vozů řady T3 a dvojici vozů řady EVO1.

„Oproti loňsku, kdy té trojky jezdily v červeném laku a evičky v modro-bílém, pro Vánoce 2024 dostaly dvojice T3 vizuál blízký městskému schématu v červeno-bílo-modré s motivy cukroví ve středním pásu a dvojici EVO1 dominovala zelená a zlatá s motivy větví a mašlí,“ doplňuje Hrubeš.

Porota, tedy 3907 čtenářů, ocenila i Dopravný podnik Bratislava, a to především za speciální doprovodný program ve vánoční tramvaji. „Ve vybraných dnech probíhaly v tramvaji K2G autorská čtení pro rodiny s dětmi. Tato tramvaj byla navíc vyzdobena na zadní plošině stromečkem, který tvořila pětistovka knih, a nechyběly ani postavičky,“ uzavírá Hrubeš.