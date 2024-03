Neřiďte se kalendářem. Zima pro auta nekončí a v lyžařských střediscích se hodně bourá

„Zima, kromě sněhu na začátku prosince, jako by ani nebyla. Pořád jsem odkládal přezutí na zimní gumy, až je tu pomalu jaro a na silnicích to vlastně ani neklouzalo a už se to nevyplatí,“ svěřuje se Petr, který na svém esúvéčku v letošní zimní sezoně nechal letní pneumatiky. Může na to ale doplatit. Čekají ho totiž jarní prázdniny a zřejmě výlet do hor.

Skokový růst nehodovosti

Pokud směřují jejich auta do zimních středisek, mohou i oni přispět do výrazně vyšší statistiky zimních nehod v tomto období v těchto místech. V zimě se podle Portálu nehod stane v nejoblíbenějších zimních střediscích o třicet procent více nehod než po zbytek roku. Je to spojené s velkou hustotou provozu a častějšími riskantními manévry na silnicích a parkovištích.

BOURACÍ ZIMA Kolem 55 procent dopravních nehod z celého roku připadá na zimní období v největších krkonošských zimních střediscích Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou. Krušnohorský Klínovec je třetí se 44 procenty. PN

„V lednu dochází k nárůstu počtu nehod o 39 procent a v únoru o 34 procent, což činí tyto měsíce nejrizikovějšími obdobími roku v českých horských střediscích,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje.

Pátek, dopraváků svátek

Nejrizikovější dny jsou pátek a sobota, kdy dochází k přibližně třetině všech nehod. V porovnání s průměrným počtem nehod na den jsou tyto dny o 15 procent nehodovější. Překvapující je však doba, kdy v českých lyžařských střediscích dochází k nejvíce bouračkám, na rozdíl od běžné dopravní situace to není typická ranní a odpolední dopravní špička, ale nejvíce nehod se zde odehraje kolem druhé hodiny odpoledne, kdy je největší kumulace návštěvníků.