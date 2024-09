NEVEON žije se svými lidmi a s regionem, v němž sídlí

Rok 2024 je pro firmu NEVEON v Nýrsku významným výročím – firma oslavila výročí 25 let svého působení v Nýrsku. Firma NEVEON Czech Republic spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny firem Greiner, která se pyšní 156 let dlouhou historií a rodinnou tradicí.

Začalo to hokynářstvím

To, co začalo roku 1868 malým hokynářstvím Carla Alberta Greinera a jeho ženy Emilie v Nürtingenu, je dnes rodinným podnikem řízeným již pátou generací. Sídlo firmy se nachází v rakouském Kremsmünsteru a pobočky má ve více než třiceti zemích světa. Kromě odvahy při podnikání a schopnosti vytrvat, byla důležitým předpokladem úspěchu podniku soudržnost rodiny. Taková historie dnes zavazuje k vyjádření díků a pokory vůči všem, kdo pomohli vybudovat podnik do podoby, kterou má dnes – koncern s více než 10 000 zaměstnanci – těm všem patří poděkování.

V Nýrsku sídlí dvě pobočky firmy – NEVEON Czech Republic spol. s r.o. a NEVEON aerospace Czech Republic spol. s r.o. NEVEON CZ se zabývá výrobou technických izolací na zásobníky na teplou užitkovou vodu. Moderní výrobní halu v Nýrsku sdílí společně s malou částí firmy NEVEON aerospace, která se zaměřuje na výrobu pěnových dílů do letadel a v posledních letech byla přestěhována do Valašského Meziříčí.

Na oslavu čtvrtstoletí v Nýrsku dorazilo kolem tří stovek gratulantů. Při příležitosti výročí firmy vznikl také unikátní obraz. Všichni zaměstnanci otiskli své ruce na obří plátno kolem textu: „25 let v Nýrsku. Šikovné ruce tvůrců našich produktů.“ Obraz si pak vedení firmy s hrdostí pověsilo ve své budově.

Cíl - světová špička

V rámci skupiny Greiner jsou firmy rozděleny do čtyř divizí podle výrobního portfolia – Greiner Packaging, Greiner Extrusion, Greiner Bio-One a Greiner Foam International. V roce 2020 se firmě Greiner podařilo uskutečnit dlouhodobý strategický záměr a koupila firmu Eurofoam. Od 1. února 2021 se pak sloučila divize Greiner Foam International a firma Eurofoam v novou divizi Greineru vystupující jako NEVEON.

Obě nýrské firmy najdete právě v této divizi, která si dala za dlouhodobý cíl stát se jedinečným celosvětovým specialistou v oblasti výroby pěn, který bude schopen svým zákazníkům nabídnout komplexní proces od výroby pěn až po finální výrobky z nich a zpět recyklací ke znovupoužitelným výrobním materiálům. V současné době zaznamenává nýrská pobočka v oblasti výroby technických izolací pokles, a to v souvislosti se zhoršenou situací na německém trhu, který je pro firmu stěžejní. Ale prodejní oddělení již pozoruje drobný obrat k lepšímu a věří, že rok 2025 bude pro firmu opět veselejší.

Firma žije s lidmi

Svým zaměstnancům v Nýrsku nabízí atraktivní systém zaměstnaneckých výhod (například jim přispívá na dopravu do zaměstnání nebo jim nabízí možnost využít firemní autobus na všechny tři směny. Pro zaměstnance je zajištěno chutné stravování za zvýhodněnou cenu. Čtyřikrát za rok také lidé ve firmě dostávají finančně nabitou kartu pro volnočasové využití nebo třeba nákup v lékárně. Zajímavé jsou i benefity, jako je právní poradenství zdarma nebo zvýhodněné tarify mobilního operátora, ale i firemní akce a další.

Zároveň se firma snaží využít každé příležitosti, jak své zaměstnance ocenit a potěšit v podobě drobných pozorností, jejichž cílem je mimo jiné alespoň trochu zaměstnancům zpříjemnit čas strávený v práci. Zaměstnanci se tak mohou setkat s letním osvěžením ve formě nealko piva, iontových nápojů nebo melounu, s drobnými dárky při příležitosti Mikuláše, Vánoc či Velikonoc, s přáním k narozeninám, které zaměstnancům přijde poštou. Firma také podporuje nejrůznější projekty v regionu, zaměřené na děti, mladé sportovce a sportovkyně, handicapované občany nebo další charitativní činnosti.