Obec Bochoř letos slaví 730 let

První dochovaný písemný záznam o obci Bochoř pochází z dokumentu cisterciáckého kláštera na Velehradě, který byl vydán 21. prosince 1294. Letos si tak Bochoř připomíná 730 let od první písemné zmínky. Až do roku 1945 žilo v obci 1643 obyvatel, avšak po skončení druhé světové války mnoho z nich odešlo do pohraničních oblastí, což vedlo k postupnému poklesu populace.