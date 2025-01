Objevte kouzlo veslování s Českým veslařským klubem Brno

Komerční sdělení – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Veslování je všestranný sport se zapojením všech svalových skupin, který využívá nejen inteligenci veslařů, ale také jejich týmovou spolupráci. Český veslařský klub Brno, zájmové sdružení, vychovává veslaře již od roku 1912. Do jeho členské základny patří úspěšní olympionici a reprezentanti ve všech kategoriích. Do reprezentačních posádek dodává veslaře a veslařky prakticky každým rokem zejména v kategoriích juniorů a do 23 let.