Odhodlaná Andrea Hájková vede restart ČMELÁČEK z.s. s novými aktivitami i lidmi

Andrea Hájková, zakladatelka a výkonná ředitelka ČMELÁČEK z.s.

Andrea Hájková, žena s velkým srdcem a silným sociálním cítěním, stojí od samého počátku za organizací ČMELÁČEK z.s. Bohužel v minulosti neměla vždy štěstí na zaměstnance, kteří by sdíleli její vizi a upřednostňovali blaho klientů před vlastním prospěchem.

„Někteří zaměstnanci se bohužel více soustředili na své pohodlí a osobní zisk než na to, aby co nejlépe pomáhali rodinám, které k nám přicházejí. Na nepořádek pod jejich rukama se nedalo dívat. To pro mě bylo nepřijatelné, a tak jsem se rozhodla vzít vše do svých rukou,“ říká rozhodně Andrea Hájková, zakladatelka a výkonná ředitelka ČMELÁČEK z.s.

V rámci důležitého restartu organizace přijala Andrea Hájková novou, zkušenější účetní a asistentku vedení organizace a sama se ujala role sociálního pracovníka v denním stacionáři a na pozici ředitelky ji nyní nikdo nezastupuje. „Vím, že nemohu donekonečna dělat vše sama, protože může být dočasně oslabena má dříve zásadní úloha hlavního fundraisera a sponzora organizace, ale pozici sociálního pracovníka a ředitele denního stacionáře přenechám někomu jinému až ve chvíli, kdy budu mít jistotu, že restart je hotov a jsou nastaveny účinné kontrolní mechanismy,“ vysvětluje Andrea Hájková.

Hlavním cílem změn je vytvořit fungující tým, který bude schopen poskytovat rodinám ještě lepší podporu. „Rodiny, které k nám přicházejí, si zaslouží tu nejlepší péči. Chceme být pro ně oporou a partnerem, který jim pomůže překonávat náročná životní období,“ doplňuje odhodlaná ředitelka.

Kromě personálních změn se restart ČMELÁČEK z.s. zaměřuje také na optimalizaci interních procesů a posílení spolupráce s dalšími organizacemi u nás i v zahraničí a institucemi, které se věnují podobné cílové skupině. Tyto kroky mají vést k ještě větší efektivitě a komplexnosti poskytované pomoci.

Novinkou jsou také nové aktivity, které ČMELÁČEK postupně zavádí. Mezi ně patří rozšíření nabídky poradenství a terapeutické pomoci pro rodiče, organizace širší škály rodinných výletů a pobytů, organizace zájmových kroužků pro veřejnost nebo například také terapeutická kavárna. Denní stacionář se může pyšnit širokou nabídkou fakultativních činností a vyšší profesionalizací práce s uživateli. Organizace je nově činná také na poli vědy a výzkumu. To vše má za cíl ještě komplexněji pokrýt potřeby klientů.

Věříme, že nová éra ČMELÁČKU pod vedením Andrey Hájkové přinese kýžené ovoce a organizace se upevní jako respektovaný hráč v oblasti rodinné politiky.