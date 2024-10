OlfinCar Hradecký půl/maraton přiláká běžce z celé České republiky

OlfinCar Hradecký půl/maraton je prestižní běžeckou akcí, která se letos koná 6. října. Tato akce byla několikrát oceněna Českým atletickým svazem jako Běžecká akce roku a má certifikovanou trať, která je jednou z nejrychlejších v České republice a každý rok zde padají osobní rekordy. Start je umístěn před Malšovické aréně, kde budou mít běžci výborné zázemí, trať povede přes Malšovu Lhotu, kde se mohou těšit na mohutnou podporu místních a závodníci také prozkoumají okolí řeky Orlice a městské lesy.

Hradecký půl/maraton má dlouholetou historii. Od svého založení se stal jednou z největších sportovní událostí ve východních Čechách. Každoročně se závodu účastní stovky běžců nejen z celé České republiky. Aktuálně evidujeme přes 1200 přihlášek na půlmaraton, a téměř 200 závodníků hodlá pokořit maraton. Ještě je však na registraci mnoho času, uzavře se ve čtvrtek před závodem, takže závodní pole se ještě značně rozroste. Na své si přijde opravdu každý. Kromě půlmaratonu a maratonu jsou k dispozici i dětské závody, které se budou konat v okolí Malšovické arény. V rámci půlmaratonu poběží také dvojice, které si trať rozdělí stejným dílem.

Svůj samostatný a oddělený start do závodu bude mít tradičně i skupina RWTTC (Running With Those That Can’t), která se bude střídat v doprovodu handicapovaných lidí na vozíčcích a umožní tak několika vybraným jedincům zažít nádherný pocit z pohybu a atmosféry této výjimečné akce.

Účastníci, kteří dokončí závod, obdrží speciální medaile vyrobené z recyklovaného plastu. Organizátoři tak dávají jasný signál k udržitelnosti a podpoře ochrany životního prostředí. Atmosféra závodu bude doplněná bohatým doprovodným programem včetně zón pro děti i dospělé, stánků partnerů s výživovými doplňky, sportovním vybavením, výborného cateringu či bubenického představení skupiny Tam Tam Batucada. Bude se jednat o sportovní den pro celou rodinu. Zažijte Hradec na nohou!

Do všech závodů je možné se registrovat online na stránkách pořadatele sportvisio.cz.

Součástí akce bude také Kingspan Běh proti rakovině, šestý ročník charitativního běhu, který měří 5 km a vede okolím řeky Orlice. Za celou dobu konaní tohoto běhu na podporu Onkologické kliniky FNHK přispěli běžci, a spolu s nimi i generální partner akce, firma Kingspan, téměř 1 900 000 Kč. Trasa v délce 5 km vede centrem města i okolím řeky Orlice a sami účastníci mohou hlasovat při registraci o účelu využití letošního daru. Za prvních 300 registrovaných závodníků navíc přidá firma Kigspan 200,- Kč do tohoto charitativního projektu. Prvních 500 registrovaných dostane navíc běžeckou čelenku s logem akce. Tato akce je vhodná pro běžce i chodce, pro dospělé i děti, podstatná je ochota pomoci nejen sobě pohybem a sportem, ale zároveň pomoci i druhým.