Podzimní zahrádkářská výstava Zahrada Věžky: Objevte krásy podzimu

Podzim je obdobím, kdy zahrady přecházejí do svých nejkrásnějších barev, a to je čas, kdy se Věžky u Kroměříže stávají centrem zahradnického dění. Podzimní zahrádkářská výstava Zahrada Věžky, která se letos koná od 26. do 29. září 2024, slibuje být opět vyhledávanou událostí, která přitáhne návštěvníky i prodejce z celé České republiky i ze zahraničí.