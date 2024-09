Pojďme to zkusit jinak

Náš kraj je nádherný a i když často cestuji po Čechách i Evropě, tak se vždycky rád vracím. Vždyť my tu máme v málem téměř vše, za čím lidé stovky a tisíce kilometrů cestují. Švýcarskem počínaje a probouzející se krajinou po těžbě konče. Jezero Most se díky olympijskému festivalu naplno ukázalo Česku a všichni pějí chválu. Ale Ústecký kraj je i sídliště Mojžíř, Předlice, odlehlý Šluknovský výběžek bez kloudné zdravotní péče, Podbořany, které mají blíže k Plzni, Varům i Praze než k Ústí či věčná touha Roudnice a Loun nemít s Ústeckem nic společného. Ústecký kraj jsou i jizvy v krajině po těžbě a nejasná představa, co přijde po ní. Prý zázračné projekty, na kterých pracují týmy odborníků na cokoliv.

Náš kraj nemá identitu, protože vedle toho jak je krásný, tak je taky pěkně pro ostudu. Jen si přečtěte ty články v novinách a na internetu. Zavírání, korupce, poslední místa ve všech možných statistikách a taky výsměch zbytku republiky přece „Dycky Most!“. Politici jsou loutkami svých mateřských stran někde v Praze, anebo líbají prsteny svým kmotrům. Abych zůstal u těch příměrů, máme na to být Toskánskem, ale jsme spíše Palermem. Uplynulé čtyři roky jsem byl předsedou nejsilnějšího opozičního klubu na kraji. Odhalil jsem spoustu nepravostí, ať už se to týkalo třeba nezákonných odměn hejtmana, anebo korupce v krajských organizacích. Navrhoval jsem nejrůznější usnesení, někdy s větším, většinou však menším úspěchem, ale s trpělivostí jsem často dosáhl výsledků. Bojoval jsem za zájmy obcí proti z Prahy diktovanému vedení rychlodráhy a stejné příběhy vidím i u jiných staveb. Zažil jsem si tlak ohledně lithia, kdy náš kraj tiše přihlíží snaze ČEZu získat pro těžbu gigantickou podporu z peněz určených na obnovu krajiny po těžbě uhlí. Náš kraj promrhává jednu příležitost za druhou – kdysi z ROPu Severozápad se postavila golfová hřiště, dnes se ze Spravedlivé transformace platí úvazky kamarádům. Asi je vám z těchto řádků jasné, že jsem si i nadělal spoustu nepřátel, ale to mě neodradí.

Vyzkoušeli jsme všechno a náš kraj nezachrání tradiční strany. Pochopil jsem to a vystoupil ze stanu, dost bylo přetvářky a pokrytectví. Hraní si na kamarády a přitom čekat dýku v zádech za každým rohem. Slibovat silné regiony a pak schválit změnu financování krajů, která nám seber půl miliardy ročně, nebo liniový zákon, který umožní vést stavby územím, aniž by se ho kdo ptal. Ne, fakt to už nešlo. Proto jsem vloni na podzim objel kraj křížem krážem a oslovil zajímavé lidi, úspěšné starosty, lékaře, lokální patrioty, lidi, se kterými jsem se poznával během svého čtyřletého mandátu zastupitele a se kterými jsem bojoval za stejné věci. Řekli jsme si, hele, pojďme to zkusit. Ten náš kraj za to totiž stojí. Nyní jsme tým, skvělý tým, plný srdcařů, dnes kamarádů, na které se mohu spolehnout a se kterými se chci ucházet o Vaší důvěru a hlasy v krajských volbách. Ne, nevrátím vám, co vám vláda vzala, jak slibuje hlavní favorit voleb. Ani na vás nebudu koukat z každého billboardu a slibovat vám, že vás zbavím problémových spoluobčanů. To nechám jiným. Jsme váš HLAS Regionů a nevelí nám Praha, ani mafie.

www.hlasregionu.cz

Filip Ušák, krajský zastupitel a kandidát na hejtmana