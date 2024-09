Pomáháme lidem s péčí o duševní zdraví

Hlavním cílem mobilních služeb je poskytování péče v přirozeném prostředí pacientů a předcházení stavů, které by vyžadovaly hospitalizaci. Snažíme se o redukci počtu zbytných hospitalizací a o zkracování hospitalizací nezbytných. To je umožněno předáním pacienta přímo do péče CDZ, resp. mobilní služby. Redukuje se tak pacientova závislost na instituci a jeho sociální izolace.

V důsledku toho se zlepšuje kvalita jeho života. Cílem péče je zajištění maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení (recovery). Za tímto účelem centrum vytváří potřebné programy a zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojení ambulantní a lůžkové péče. Jedná se o přímou práci s pacientem, ale i o práci s jeho bezprostředním okolím, především s jeho rodinou a dalšími relevantními osobami a institucemi. Cílem výjezdu ke klientovi je zdravotní, zdravotní a sociální nebo sociální intervence. Dochází tak k propojování zdravotní a sociální služby na jednom místě při jedné návštěvě.

Tým pracovníků pracuje formou case managementu (odpovědnost za koordinaci péče) a poskytuje flexibilní´, individualizovanou službu všem potřebným klientům / pacientům ze spádové oblasti bez čekací doby. Tým je složen z psychiatrických sester, sociálních pracovníků, psychiatra, psychologa a peer konzultanta. Přerovskému centru externě pomáhá také adiktolog. CDZ poskytuje profesionální služby, které respektují přání a potřeby pacientů, podporuje jejich sebedůvěru a schopnosti, s cílem dosáhnout co největší soběstačnosti. K nabízeným službám patří mimo jiné i krizová intervence v přirozeném pacientově prostředí, asertivní vyhledávání a včasné intervence v případě dosud nediagnostikovaných nebo aktuálně neléčených onemocnění, či péče o pacienty s ochrannou ambulantní léčbou. Mobilní tým CDZ nenahrazuje roli zdravotnické záchranné služby, ale se složkami integrovaného záchranného systému dle potřeby spolupracuje.

Náš mobilní tým navštěvuje pacienty i během jejich případné hospitalizace v lůžkovém psychiatrickém zařízen. Účelem je navázání kontaktu a příprava pacientů na přechod do domácího prostředí. CDZ proto spolupracuje s lůžkovými psychiatrickými zařízeními: Psychiatrickou nemocnicí v Kroměříži, Psychiatrickou léčebnou ve Šternberku, Psychiatrickou klinikou v Olomouci a Psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice v Olomouci. Díky této vzájemné spolupráci je možné zkracovat dobu hospitalizace.