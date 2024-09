Porodnice Slezské nemocnice v Opavě jde s moderní dobou

Pracoviště porodnice Slezské nemocnice nabízí 4 zcela samostatné a plně vybavené, moderní porodní pokoje s vlastním sociálním zařízením. Rodička si může sama zvolit polohu, která ji u porodu vyhovuje, případně, se kterou jí poradí zkušená porodní asistentka. Možné je využít porodnickou stoličku Combitrack, porodní vanu určenou k relaxaci v I. době porodní, ale také k samotnému porodu do vody. Obrovské oblibě se těší porodní gauč, který je momentálně nejvyhledávanější pomůckou k porodu. Oddělení disponuje jedním takovým gaučem, během září, by však měl přibýt do vybavení také gauč druhý.

Ve spolupráci s anesteziology porodnice nabízí nemedikamentozní i medikamentozní metody tišení bolesti včetně EDA (epidurální analgezie) a paracervikálního bloku (PCB) a Entonoxu a to 24 hodin denně. Většina těchto metod je bezplatná, včetně epidurální analgezie. Personál porodnice se snaží plně uspokojit všechna přání budoucích rodičů, preferuje individuální přístup, akceptuje porodní plány, umožňuje ambulantní porod. Možný je porod pouze s porodní asistentkou bez přítomnosti lékaře.

K dispozici jsou také soukromé porodní asistentky, které si může rodička vybrat a společně pak absolvovat celé těhotenství, porod i šestinedělí. Po mnoho let má porodnice statut Baby Friendly Hospital.

Opavská porodnice nabízí předporodní kurzy i cvičení pro těhotné. Předporodní kurzy a cvičení zajišťují porodní asistentky ve spolupráci s pediatrem, dětskou sestrou a fyzioterapeutkami v krásném prostředí nově rekonstruovaného rehabilitačního oddělení. Nastávající maminky se tak dozvídají cenné informace o blížícím se porodu, šestinedělí, o péči o novorozence.

Příjemným bonusem jsou těhotenská cvičení ke zlepšení psychické i fyzické kondice. Na kurzy je potřeba se objednávat na telefonním čísle: 553 766 285.

Klasická předporodní příprava probíhá každé liché úterý ve 14.00 hodin v čekárně ambulancí porodnického oddělení za přítomnosti porodníka, porodní asistentky a pediatra. Součástí této přípravy je také prohlídka porodních sálů, oddělení šestinedělí a novorozeneckého oddělení.

V rámci poporodní péče je plně využíván systém rooming-in, ještě na porodním sále je novorozenec přikládán k prsu, automaticky se provádí bonding. Bonding není opomíjen ani u porodů císařským řezem. Pozdní podvázání a dotepání pupečníku je rovněž automatické.

V šestinedělí, po propuštění z hospitalizace, porodnice nabízí poporodní návštěvy porodní asistentkou v klidu domova. Služba je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Rodičky jsou propouštěny domů nejčastěji 72–96 hodin po spontánním porodu a 4.-5. den po porodu císařským řezem. Možný je také porod ambulantní po předchozí domluvě.

Maminky jsou na pokoji společně se svými dětmi, dětské sestry je edukují v péči o dítě, koupání, balení, technice kojení i odstříkávání mléka. K dispozici jsou odsávačky, monitory dechu a další pomůcky v dostatečném množství. Během pobytu je provedeno mimo jiné vyšetření oftalmoskopem, ultrazvuk kyčlí a ledvin, vyšetření sluchu, screening vrozených závažných srdečních vad a odběr krve z patičky novorozence na screening metabolických vad. Po propuštění je možnost konzultovat problematiku kojení pomocí Horké linky a laktační poradny.

Nejběžnější poskytované služby a jejich ceny:

- epidurální analgezie je zdarma

- nadstandardní pokoj 900 Kč/noc (cena i včetně doprovodu)

- standardní pokoj zdarma (na pokoji maximálně dvě maminky)

- doprovod partnera, nebo osoby blízké u porodu – zdarma

- Entonox – analgezie u porodu – 750 Kč

- Entonox – analgezie při ošetření porodního poranění – 350 Kč