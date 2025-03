Předcovidová čísla to ještě nejsou, ale přesto se český turistický průmysl pomalu blíží k cifrám, kterých dosahoval před rokem 2019. V absolutních číslech sice cestovní ruch překonal období před šesti lety o 13 miliard korun, v podílu na HDP ale zaostává ještě o půl procenta (viz box).

Čeští turisté mají navrch nad zahraničními

Co se výrazněji změnilo, to je vyšší podíl českých turistů. Zatímco v roce 2019 to bylo v podstatě půl na půl, v roce 2024 už vedli Češi v cestování po vlasti nad cizinci o osm procent.

V cestovním ruchu pracuje každý 24. obyvatel Česka Podle údajů CzechTourismu jsou velké rezervy v tom, kolik miliard korun by mohli zahraniční turisté ještě v Česku utratit.

V Německu je podle odhadů ještě „ukryto“ asi deset miliard korun, které by k nám mohli Němci přivézt. Jeden turista ze SRN utratí denně asi 2 170 korun, což je polovina „belgické útraty“.

MMR letos vyčlenilo z částky 1,5 miliardy korun na cestovní ruch na financování Horské služby 423 milionů korun.

Letos budou do Česka obnovená nebo nově zřízená spojení z kanadského Toronta a z čínského Pekingu.

Marketingově bude kvůli počítačové hře Kingdom Come: Deliverance II podpořena turistika v Kutné Hoře a také v Českém ráji, kde se středověký příběh odehrává.

Hra bude podpořena kampaní na trzích na Slovensku, v Polsku, v Německu, Rakousku, ve Velké Británii, v Maďarsku a ve Švýcarsku. PH

Částečně se na tom podílely i ničivé povodně loni v září, kdy stát vyčlenil miliony korun na pobytové vouchery v postižených oblastech. Ty zlevnily dovolenou například čtyřčlenným rodinám až o osm tisíc korun za týden a byly kompletně využity právě pro pobyt v uvedených regionech. Letos na ně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) přidá dvacet milionů korun, které směřují do Jeseníků.

Přesto je dobré vědět, že peníze, které přinášejí do České republiky zahraniční návštěvníci, jsou významným zdrojem (viz box). Určitě překvapí, že nejvíc své peněženky u nás neotvírají naši sousedé – Němci, Poláci, Rakušané a Slováci. V porovnání s Američany nebo Japonci tady utrácejí zhruba polovinu nebo třetinu.

Ale i tak je podíl přijíždějících cizinců na zaměstnanosti v mnoha krajích významný. Především v těch oblastech, kde má turistika podíl na regionální zaměstnanosti větší než ve zbytku Česka. To se týká především Karlovarského kraje se svým lázeňstvím, za ním následuje Praha pak oba jižní kraje – Jihomoravský a Jihočeský.

Rozruch kolem milionů za michelinského průvodce

V roce 2025 vyčlenilo MMR 250 milionů korun na podporu infrastruktury. Co si pod tím máme představit? „Jedná se například o peníze pro výstavbu nových cyklostezek a rekonstrukci těch stávajících, budování turistických přístřešků nebo značení, mobiliář a další drobné objekty, které přispívají ke zlepšení turistické infrastruktury,“ říká ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Rozdílné názory vyvolala před časem částka kolem třiatřiceti milionů korun, kterou MMR podpoří domácí gastronomii v rámci kulinářských průvodců francouzského průvodce Michelin. Francouzský vydavatel za to vydá každoročně elektronického průvodce pro Česko, objeví se příběhy na sociálních sítích a další aktivity.

Každopádně se ale výdaje na posílení domácího i příjezdového turistického ruchu letos zdvojnásobují v porovnání s předchozími roky. Částka je téměř jeden a půl miliardy korun.

Kutnou Horu letos zpopularizovala počítačová hra ze středověku Kingdome Come: Deliverance II.

Království přichází do Kutné Hory a také slavný spisovatel

Oznámení Dana Browna, amerického autora světových literárních bestsellerů, že se děj jeho připravovaných knižních záhad přesune do Prahy, vyvolává už nyní otázky, která místa budou chtít cizinci ve městě navštěvovat. Román Secret of Secrets bude mít premiéru 9. září 2025 a vyjde také v českém překladu.

Lépe jsou na tom příznivci počítačových her, kteří si pořídili nejnovější verzi středověkého příběhu Kingdom Come: Deliverance II. Ti už na vlastní oči vědí, s čím se mohou při návštěvě Česka setkat. Děj počítačového hitu se totiž odehrává před staletími v kulisách gotické Kutné Hory. Je jisté, že město se může těšit na ty, kteří se zajímají o architekturu a těžbu stříbra.