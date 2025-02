Pronajmout byt bez starostí a bez rizika není nemožné

Slabinou pronájmu bez realitky bývá náročná administrativa. Snáz také můžete narazit na problematické nájemce, kteří nebudou platit nájem a váš byt ještě znehodnotí. Pokud nemáte čas nebo zkušenosti, spolupráce s realitní kanceláří nebo agenturou na správu pronájmů může být lepší volbou. Anebo zkuste využít služeb Perfektního nájemníka.

Kdo je Perfektní nájemník?

Perfektní nájemník je plzeňská firma, která se zaměřuje na profesionální správu nájemního bydlení v Plzeňském a části Středočeského kraje, a to způsobem, který pro pronajímatele minimalizuje veškerá rizika.

Chcete pronajmout byt po babičce? Perfektní nájemník si ho od vás pronajme, ale sám v něm bydlet nebude. Bude ho dál podnajímat. Bude vám tedy platit dohodnutý nájem a budou se na něj vztahovat i další povinnosti vyplývající z Občanského zákoníku. Lidé, kteří budou ve vašem bytě skutečně bydlet, budou mít s Perfektním nájemníkem podnájemní vztah. Budou mu tedy platit – a pokud ne, vás se to týkat nebude.

Firma také ručí za stav vašeho bytu a odpovědnost podnájemníka je vždy pojištěna. Díky tomu, že Perfektní nájemník ručí za stav vašeho bytu, není jeho cílem udělat z bytu ubytovnu s co nejvyšším ziskem, ale vytvářet na trhu nájemního bydlení transparentní a důvěryhodné prostředí.

Služba je primárně určena klientům, kteří si váží svého času a raději, než aby řešili starosti spojené s pronájmem, tráví svůj čas s přáteli nebo s rodinou, pracují, sportují nebo odpočívají. Vyhledávají ji často i majitelé nemovitostí, jejichž mateřštinou není čeština. Pracovníci Perfektního nájemníka se domluví plynně anglicky, francouzsky, německy a rusky.

Peníze versus starosti

S majiteli nemovitostí si Perfektní nájemník sjednává nájemné v průměru o 15 % nižší, než je nájemné tržní. Od podnájemníka pak samozřejmě bere peněz víc, ale z tohoto rozdílu hradí všechny své náklady. Majitel nemá žádné výpadky v příjmech, nenese žádná rizika a šetří si čas i nervy.

Velkou výhodou je i to, že pronajímání přes Perfektního nájemníka je také cestou, jak zajistit, že obyvatelé vašeho bytu tu nebudou chovat zvíře nebo kouřit. Nový Občanský zákoník totiž už neumožňuje v nájemní smlouvě nic z toho omezit. To je možné pouze ve smlouvě podnájemní.

Perfektní nájemník je pochopitelně také pojištěný, a to včetně odpovědnosti za škodu. Stejně tak je pojištěn i podnájemník, tedy člověk, který ve vašem bytě bude skutečně bydlet.

Co se týče případných oprav v bytě, ať už jde o nefungující baterii v koupelně, doslouživší sporák nebo záchodovou mísu, do které při bujarém večírku nedopatřením spadne činka, vždy se Perfektní nájemník řídí Občanským zákoníkem a prováděcími předpisy, kde je přesně uvedeno, jaké opravy platí nájemník a jaké majitel nemovitosti. Po dohodě s majitelem nemovitosti samozřejmě zajistí i větší opravy, případně koupí nový spotřebič v dohodnutém cenovém rámci. I v tomto případě platí, že majitel se nemusí o nic starat.

A jak to funguje s vyúčtování a zálohami vůči SVJ a platbami za energie? Platby vůči SVJ dostává majitel od Perfektního nájemníka spolu s nájmem. Výjimku tvoří platby do fondu oprav. Ten nemůže být na nájemníka převeden. Zálohy do SVJ tedy reálně platí stále majitel bytu. Elektřinu a plyn Perfektní nájemník standardně přepisuje nejprve na sebe a poté na podnájemníky.

Pokud tedy uvažujete o pronajímání bytu či domu a chcete mít co nejméně starostí, je Perfektní nájemník perfektní volbou.