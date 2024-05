Sady a vinice se střechou z fotovoltaiky porostou. Ochrání před suchem i kroupami

Parkoviště se střechou, kterou tvoří solární elektrárny, se stávají v některých zemích Evropy poznanou nutností. Třeba i kvůli dobíjení parkujících elektroaut. Stále víc se na jih a na západ od nás objevují soláry také na zemědělských plochách. Česko tento trend teprve čeká.

Zemědělci zatím musejí volit. Energii, nebo rostliny?

Solární panely umístěné například nad sady nebo vinicemi chrání plodiny před příliš silným letním sluncem, krupobitím a třeba i před neočekávanými jarními mrazíky, které mohou úrodu ohrozit nebo úplně zničit.

Až dosud si musejí pěstitelé potravin vybírat. Jestli svou půdu využijí pro pěstování plodin, nebo pro výrobu elektřiny. Pokud si zvolí fotovoltaické panely, přijdou o výnosy z plodin, které na zvoleném místě podle současných pravidel nemohou pěstovat. To by se ale mělo v nejbližší době podstatně změnit. Umožnit to má novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která ve Sněmovně prošla třetím čtením a nyní zamíří do Senátu.

Revoluce na polích, ale bez nedostatků to ještě není

Kombinace pěstování plodin a výroby elektrické energie prostřednictvím solárních panelů na jednom poli je tak pro zemědělce v České republice doslova revolucí. „Agrovoltaika umožňuje alespoň část výroben solární elektřiny stavět na půdě tak, aby pod nebo mezi panely probíhala zemědělská činnost,“ říká ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Připravovaná novela má však podle některých odborníků nedostatky a diskriminuje některé zemědělce.

„Vyhláška má v první fázi povolit agrovoltaiku na vinice, chmelnice, ovocné sady, školky a kontejnerovny. Bohužel mně v ní chybí takzvaná vertikální agrovoltaika, kterou lze využít ve spojení s pěstováním konvenčních plodin nebo zvýšení účinnosti při zakládání povinně zatravněných ploch,“ upozorňuje Jiří Bíma, doktorand Fakulty elektrotechnické ČVUT a vedoucí sekce agrovoltaiky v Solární asociaci.

V praxi to znamená, že by umístění vertikálních panelů umožnilo získávat elektřinu ze slunce například ráno a později odpoledne a k večeru, zatímco v poledne ji produkují víc šikmé panely nasměrované na jižní stranu. „Vertikální agrovoltaika společně s akumulací tedy pomůže velmi efektivně stabilizovat českou elektroenergetickou soustavu,“ uzavírá Jiří Bím z ČVUT.