Sociální služby jsou pro Hodonínsko tématem číslo jedna, říká starosta Střecha

Libor Střecha je starostou Hodonína od roku 2018. Je také předsedou dobrovolného svazku obcí mikroregionu Hodonínsko, tudíž se pravidelně setkává se starosty obcí v celém regionu, sbírá od nich podněty a rozumí problémům lidí. Nyní je okresním lídrem v krajských volbách na kandidátce Starostů pro Jižní Moravu.

„Práce pro Hodonín a region je pro mě srdeční záležitostí. A čím déle jsem ve funkci, tím více si uvědomuji roli kraje v důležitých oblastech života v regionu. Myslím si, že kraj potřebuje co nejvíce starostek a starostů, kteří dokonale znají svá města a regiony a vědí, co v nich lidé nejvíce potřebují,“ říká starosta.

Střecha je na osmém místě kandidátky v krajských volbách mezi starosty a starostkami z dalších částí kraje. V krajském zastupitelstvu pro něj budou velkým tématem sociální služby. Především pak pobytová centra pro seniory v souvislosti se zkázou hodonínského S-centra, které poničilo tornádo.

„Podařilo se nám udržet a prosadit myšlenku rekonstrukce S-centra v Hodoníně. Osobně jsem o to velmi stál a jsem rád, že se to podařilo. S-centrum tak projde rekonstrukcí v nejbližší době. Tím by však rozvoj v této oblasti neměl končit. Potřebnost navyšování kapacit v podobných zařízeních roste. Chceme se proto zasadit o to, aby stávající centra rostla, případně se vytvářela nová,“ přibližuje Střecha.

Silnice i nová porodní klinika

Dalším velkým tématem na Hodonínsku jsou silnice. Nikoliv však jen oprava těch stávajících. Zásadní je i budování strategicky důležitých tepen. „Tou hlavní u nás je bezesporu dálnice do Břeclavi. Ta nyní bude nově ústit u Bzence a je nepochybné, že to zvýší dopravu ve městech a obcích. Ta je již dnes velmi intenzivní. Budeme proto tlačit na stát, aby si pospíšil v přípravě a realizaci zbylého úseku. Již nechceme poslouchat výmluvy na problémy s pozemky či chybějící peníze,“ dodává kandidát.

Seznam plánů a vizí, které Libor Střecha hodlá prosazovat, tímto nekončí. Obsahuje i další projekty jako je například rekonstrukce gynekologicko-porodnické kliniky v kyjovské nemocnici, ochranu vodního zdroje u Moravského Písku, zajištění dostatečného množství zubařů a praktických lékařů v regionu nebo posílení autobusových linek na Horňácku.

Pro výše zmíněné plány je zřejmé, že Hodonínsko bude potřebovat své zástupce v krajském zastupitelstvu. Kromě Střechy a krajského lídra Františka Lukla chtějí za Hodonínsko na kraji lobbovat také starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová, starosta Nové Lhoty Antonín Okénka či student práv Jan Tříska z Dubňan.

„Na obcích už jsme se osvědčili, teď musíme dostat šanci i na kraji. Problémy našeho regionu známe, máme i vizi, jak je řešit. Jedině zástupce našeho regionu dokáže na kraji dohlédnout na to, aby se rozšiřovaly sociální služby na Hodonínsku,“ uzavírá kandidát číslo 8 na kandidátní listině číslo 20.