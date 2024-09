Sokolovna přestane Staňkov hyzdit a stane se jeho ozdobou jako kdysi

Sokolovna byla ve Staňkově postavena krátce po vzniku samostatné Československé republiky. Někdejší chlouba je dnes spíše ostudou a volá po důkladné rekonstrukci.

Sokolovna patří městu

Město před časem získalo zchátralou budovu od Sokolů a nyní plánuje její opravu.

„Chceme sem vrátit život a dát sokolovně znovu to postavení, které v rámci života města historicky mívala,“ říká starosta Alexandr Horák. Především by na zahradu rád přesunul městskou pouť, která by zde našla příjemnější a důstojnější prostředí. Vnitřní prostory by pak opět měly sloužit tělovýchově a sportu.

Oprava objektu vyjde na několik desítek milionů korun a město nyní hledá zdroje jejího financování. V první fázi by podle starosty měla projít rekonstrukcí především fasáda, aby budova přestala dělat městu ostudu. Rekonstruovaná sokolovna nakonec doplní ve Staňkově nabídku prostor pro volný čas.

„Kultuře bude nadále primárně sloužit Lidový dům. Sokolovna spolu s tělocvičnou školy budou k dispozici pro sportovní aktivity. Ale samozřejmě nevylučujeme, že se v opravené sokolovně nebude moct konat třeba ples,“ říká starosta.

Stará sokolovna

Aby se tu dalo opravdu žít

Staňkov investuje i do dalších oblastí, které zvyšují kvalitu života v obci. Dokončení cyklostezek a pěších stezek, které propojují Staňkov s okolními obcemi jako Holýšov nebo Křenovy, umožnilo místním i turistům pohodlně cestovat a objevovat krásy regionu. Na těchto trasách jsou navíc umístěna dětská hřiště a další odpočinkové zóny, což zvyšuje atraktivitu pro rodiny s dětmi.

Cyklostezka

Těm, co se v přírodě chtějí nejen pohybovat, ale i vzdělávat, slouží naučná stezka kolem rybníků Vížka I. a II., kde se mohou děti dozvědět něco o životě v přírodě kolem Staňkova.

„Připravujeme i další stezku zaměřenou více na životní prostředí, snažíme se podporovat kulturní i sportovní život v našem městě, a to nejen finančně, ale i materiální a technickou podporou ze strany technických služeb,“ vypočítává Alexandr Horák.

Méně aut znamená lepší život

Důležitou roli ve zvýšení kvality života ve Staňkově však sehrál obchvat, který odklonil dopravu na velmi vytížené silnici mezi Plzní a Domažlicemi mimo město. Namísto někdejších jedenácti tisíc aut denně jich v současnosti Staňkovem projíždí jen kolem dvou a půl tisíce.

„I přes určité výhrady, jako je například absence kruhových objezdů, jsme velmi rádi, že se nám podařilo obchvat realizovat. Dnes jsme jediným městem na hlavním tahu Plzeň – Folmava, které obchvat má, což je pro nás velká výhoda,“ říká Alexandr Horák.

Obavy, že by obchvat Staňkova mohl negativně ovlivnit tržby místních obchodníků, se ukázaly jako neopodstatněné. Jak starosta zdůrazňuje, kvalitní obchod nebo restaurace přitáhne návštěvníky i z okolních obcí a měst. V tom, jak si lidé vybírají místa k návštěvě, dnes hrají klíčovou roli sociální sítě a Staňkov má co nabídnout.

Příkladem může být nedávné otevření řeznictví a uzenářství U Kelnerů, které se rychle stalo vyhlášeným široko daleko. Zároveň se připravuje výstavba supermarketu Norma.

Výzvy a plány do budoucna

Staňkov je se svými necelými třemi a půl tisíci obyvatel v celorepublikovém měřítku městem malým, ale v kontextu demografie Plzeňského kraje patří mezi tři desítky největších. A právě pro takhle velká města neexistuje podle slov starosty Alexandra Horáka dostatek dotačních titulů, které by jim pomáhaly s dalším rozvojem a zatraktivňováním, jež by zastavilo odliv mladých lidí do velkých center.

Přesto má město ambiciózní plány, jako je úprava náměstí a investice do školních zařízení. Klíčová bude také další modernizace dopravní infrastruktury, včetně řešení problematiky úzkých mostů a plánovaného zdvoukolejnění železniční trati na Domažlice.