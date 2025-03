Světový den vody: Jak ledovce a voda formují náš svět

Vzácný poklad naší planety

K vysvětlení, proč klademe takový důraz právě na zmrzlou vodu a její ochranu, nám postačí několik čísel. Přibližně 97 procent veškeré vody na Zemi je slaná oceánská voda, tedy nevhodná k pití. Zbývající necelá tři procenta sladké vody, bez které se neobejdeme, jsou z téměř tří čtvrtin vázána právě v ledovcích a ledových příkrovech. Další významnou část tvoří podzemní voda, která představuje přibližně třetinu sladké vody. Říční a jezerní vody, které využíváme každý den, tvoří pouze 0,27 % sladké vody, což je méně než 0,01 % z celkového množství vody na Zemi. Tento pouhý zlomek je však klíčový pro naši každodenní spotřebu, a jeho ochrana je proto nesmírně důležitá.

Proč je ochrana vody klíčová?

Světový den vody nám připomíná, jak moc je tato surovina cenná, jak prospívá našim životům, a především jak ji každý z nás může chránit. Uvědomujeme si, na co všechno vodu potřebujeme a co bychom s ní ztratili. To je dost jasný důvod, proč musíme s vodou nakládat odpovědně a chránit ji před znečištěním. Vždyť k pitné vodě nemá přístup každý pátý člověk na naší planetě. Podle odhadů OSN žijí více než dvě miliardy lidí v zemích s vysokým nedostatkem vody. Nejkritičtější je situace v oblastech, jako je subsaharská Afrika, Blízký východ a části jižní Asie, kde lidé často musí cestovat dlouhé vzdálenosti, aby získali základní množství vody pro denní potřebu. V těchto regionech je přístup ke kvalitní pitné vodě zásadním problémem, který ovlivňuje zdraví a ekonomickou stabilitu.

Hospodaření s vodou na severu Česka

Skupina Severočeská voda zajišťuje dodávku pitné vody pro obyvatele severních Čech. Byť zde máme to štěstí, že voda je pro nás samozřejmostí, nemusí to tak být napořád. Světový den vody je příležitostí k představení investic firem ve skupině Severočeská voda do moderních technologií, které jsou rozhodující při snižování ztrát vody, dosažení udržitelného hospodaření s ní i v osvětě zaměřené na odpovědnou spotřebu a snižování znečištění vody.

Dny otevřených dveří

Skupina Severočeská voda pořádá také akce pro širokou veřejnost. Počínaje 22. březnem, tedy Světovým dnem vody, se lze zúčastnit akcí ve vodárenských provozech. Termíny akcí jsou k dispozici na webu www.severoceskavoda.cz. Zde se dozvíte i to, jaké projekty skupina Severočeská voda realizuje na ochranu vodních zdrojů a jak může každý z nás přispět k jejich zachování pro budoucí generace.

Každý krok, který uděláme společně, má smysl a přispívá k lepší budoucnosti.