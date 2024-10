Velešín se mění: Se starostou o nových výzvách

Pane starosto, jaké projekty po předchozím vedení byly pro vás největší výzvou?

Starostování města jsem se ujal v listopadu roku 2018. Z převzatých akcí bych zmínil projekt výstavby podchodu a cyklostezky pod silnicí I. třídy, ve fázi hotové projektové dokumentace. Podchod je hojně využíván i majiteli cca 150 zahrádek, které se za silnicí nacházejí. Na stavbu jsme vypsali výběrové řízení, získali dotaci na cyklostezku a po výběru stavební firmy zahájili stavbu. Práce probíhaly i přes letní sezonu, kdy kolem Velešína proudí tisíce dovolenkářů. Na silnici I. třídy byl zaveden kyvadlový provoz, což generovalo v některých časech a dnech dlouhé fronty. Moje očekávání ohledně dopravních kolon byla však horší než realita a situace byla únosná.

Druhým převzatým projektem bylo snížení energetické náročnosti čtyř městských bytových domů, už ve fázi zahájení stavby, takže bylo nutné ji dokončit a zadministrovat vyúčtování dotace, protože stavba byla financována z prostředků ministerstva pro místní rozvoj. Také jsme převzali už rozběhnutou stavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Holkov. I tu bylo nutno dokončit stavebně i „papírově“.

Jaké vaše vlastní projekty považujete za nejdůležitější?

Prvním z nich je tvorba koncepčních dokumentů. Město má samozřejmě územní plán a strategický plán. My jsme přikročili ještě ke zpracování Koncepce rozvoje města. Ta řeší návaznost území města na okolí i vnitřní provázanost. Dalším uceleným dokumentem je studie zeleně, která zaručuje, že její výsadba neprobíhá živelně a volí se vhodné druhy dřevin či rostlin. Koncepční dokumenty postupně detailněji zpracováváme do projektových dokumentací a na jejich základě poptáváme dodavatele. Snažíme se vždy poptávat dobré projektanty, s referencemi z podobných projektů.

Pak to jsou stavební akce. Za dobrý počin považuji výstavbu křižovatky na silnici I. třídy ve směru od Českých Budějovic, právě v blízkosti zmiňovaného podchodu. Došlo k ní na základě spolupráce Ředitelství silnic a dálnic, Jihočeského kraje a města. Díky ní řidiči bezpečněji odbočují do našeho města i k vlakové zastávce. Velkou akcí je celková rekonstrukce Budějovické ulice, která tvoří část hlavního průtahu městem. Zastupitelé našli shodu na její podobě, velká diskuse se vedla ohledně návratu stromů kolem silnice. Zpracovali jsme dokumentaci a požádali o stavební povolení. Když to dobře půjde, začneme na podzim roku 2025 stavět.

Letos jsme dokončili kompletní rekonstrukci knihovny, kde vzniklo několik klidných zón pro návštěvníky, prostor pro promítání a přednášky a kompletně se vyměnilo vnitřní vybavení. Hotová je také přístavba jedné ze tříd v mateřské škole. To nám umožnilo navýšit počet přijímaných dětí.

Třetím typem projektů jsou provozní opravy a udržování města. Opravy chodníků, komunikací, investice do čistírny odpadních vod, vodovodů, kanalizací… Z rozpočtu to ročně odčerpá miliony korun. Pro údržbu majetku města jsme v posledních dvou letech pořídili traktor s kontejnerem a velkou profesionální sekačku. Údržbu zeleně zajišťujeme vlastními silami, proto se snažíme o rozšíření i obnovu techniky. Věřte, že je to pro naše zaměstnance opravdu náročná a hlavně nikdy nekončící činnost. Rozšířili a zkvalitnili jsme kamerový systém, koupili vybavení městské policii.

Jak vidíte spolupráci města Velešín s okolními obcemi a regionem?

Dlouhodobě spolupracujeme ve Svazku obcí a měst regionu Pomalší. Svazek se mimo jiné zapojil do přeshraniční spolupráce a vznikla díky tomu ve Velešíně v historickém domě Kantůrkovec ukázka středověké lazebny. Dobré vztahy mezi obcemi přispívají k rozvoji turistických tras či cyklotras. Nenahraditelná je výměna zkušeností s jinými obcemi. V současné době připravujeme projekt přeshraniční spolupráce na zatraktivnění koněspřežné dráhy. V něm však budeme fungovat samostatně.

Co zatím považujete za svůj největší úspěch ve funkci starosty?

Každý den, když jdu do práce, vím, že jsem už ve dvou volebních obdobích dostal důvěru občanů i zastupitelů. To vnímám jako úspěch i závazek.

Jsem rád, že jsem zpočátku dokázal navázat na existující projekty. Myslím, že měnit okamžitě a bez rozmyslu vše stávající, i když to třeba nefunguje ideálně, není dobré. Za úspěch považuji, a za to patří poděkování všem zastupitelům, kteří mi v tom pomáhali, pořízení dvou již zmíněných koncepčních dokumentů, čerpáme z nich dodneška a navazujeme na ně dalšími studiemi i realizacemi. Tyto strategie tu budou i pro zastupitele, co přijdou po nás, a věřím, že se jejich základních pilířů budou držet. Za úspěch považuji uzavření smlouvy se stávajícím provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Smluvní podmínky umožňují Velešínu tvořit finanční polštář pro budoucí investice a zároveň zaručují, že růst cen vodného a stočného nebude skokový. V posledních dvou letech jsme ve spolupráci s obchodní společností vlastněné městem spustili postupné renovace bytového fondu. Zároveň jsme udělali nepopulární krok – zvýšili jsme nájemné v bytech. Myslím ale, že nájemníci vidí, že vybrané prostředky se k nim vrací právě ve formě oprav a rekonstrukcí.

Jaké jsou vaše další plány pro další rozvoj města?

Velkým projektem je výstavba kulturního domu, který bude odpovídat potřebám města. Zastupitelé se rozhodli pro hledání projektanta formou otevřené architektonické soutěže. V současné době je akce ve fázi podané žádosti o stavební povolení. Součástí budovy je velký sál využitelný i pro sportovce, malý víceúčelový sál a restaurace. Projekt myslí i na úpravu prostranství kolem budovy, které poslouží pro pořádání společenských akcí i jako odpočinkové místo. A jak budeme akci financovat? Kombinací úvěru, vlastních zdrojů a zdrojů dotačních.

Nyní se chci pustit do zpracování projektové dokumentace pro výstavbu skateparku v sousedství základní školy Velešín. Areál je ve špatném stavu, dříve byl přístupný jen slepou uličkou. Mezi uživateli skateparku jsou nyní hlavně děti druhého stupně základní školy. Máme díky jednomu aktivnímu rodiči dokonce výstupy z dotazníku a rozhodně je využijeme pro tvorbu zadání pro projektanty. Součástí nového parku budou lavičky, herní či cvičící prvky, zeleň. Už dříve jsme areál nechali zpřístupnit ze sídliště, vysázeli krátkou alej. Díky tomu se zde pohybuje více lidí a došlo k částečnému vytlačení různých partiček, které se zde shromažďovaly.

Hledáme také cesty, jak nejlépe řešit nakládání s odpady, abychom splnili všechny zákonné podmínky, a to za normální peníze pro občany i město. Nyní motivujeme lidi ke třídění rozdáváním kompostérů a popelnic na bioodpad zdarma, v některých lokalitách jsme zavedli pytlový svoz. Snažíme se lidi informovat o fungování odpadového hospodářství. Jako nejtěžší úkol vidím motivaci občanů. K třídění. K netvoření odpadu. Je to těžké, ale nevzdávám to.

Výzvou je také celková úprava Sídliště, které ve Velešíně začalo vznikat před cca 50 lety a bydlí v něm cca 40 % obyvatel. Zásadní je výměna vodohospodářské infrastruktury a s tím související celková rekonstrukce povrchů silnic, chodníků, tvorba parkovacích ploch, ale i úpravy veřejných prostranství. Pokud je postavíme kvalitně, lidé budou ve městě raději trávit volný čas a navíc se zvýší cena jimi vlastněných bytů. Velešín má výbornou dopravní dostupnost veřejnou dopravou do krajské metropole i Kaplice. Autem jste v Českém Krumlově za 15 minut a za 25 minut v Rakousku. Mým cílem je, aby se lidi do Velešína po práci vždy rádi vrátili.