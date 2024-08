Výhody pražského carsharingu. Proč využívat sdílená auta?

Určitě už jste někdy v ulicích Prahy viděli auta označená zeleným pruhem nebo s logem společnosti CAR4WAY. Taková auta jsou sdílená, což znamená, že si je můžete kdykoliv půjčit. Potřebujete k tomu jen aplikaci v mobilu.

Proč využít služby carsharingu CAR4WAY?

Pokud se nechcete starat o vlastní auto, ale zrovna se vám nechce cestovat hromadnou dopravou nebo čekat na příjezd taxi, můžete využít sdílené auto. To najdete téměř v každé ulici, takže nemusíte dlouze hledat nebo chodit po ulici. Jednoduše si takové auto půjčíte a můžete s ním jet opravdu kamkoliv. Využijete ho na velké nákupy, pro cestu do školy nebo na několikadenní výlet se svými přáteli či rodinou.

Jaké jsou výhody sdílených aut?

Znáte ten pocit, když si musíte hlídat, že jste zaparkovali na místě, kde se parkování neplatí? Nebo jste marně hledali čerpací stanici, která pro vás bude výhodná? Se sdíleným autem tohle vůbec nemusíte řešit, protože to zkrátka neplatíte. U carsharingu CAR4WAY je výhodou, že si v klidu zaparkujete na zónách po celé Praze. Navíc neplatíte za pohonné hmoty nebo za pravidelný servis. O všechno se stará přímo společnost.

Pro jaké cesty je carsharing skvělou volbou?

Půjčit si sdílené auto je vždy správné rozhodnutí, protože s ním můžete podniknout všechny cesty. S autem od CAR4WAY si můžete dojet na velký nákup, přiblížit se za přáteli k vašemu oblíbenému podniku, zajet si s rodinou na prodloužený víkend na chatu nebo klidně odcestovat do zahraničí v rámci Evropské unie. Zároveň si vybíráte typ auta podle toho, co zrovna potřebujete. Když víte, že budete mít mnoho zavazadel, vyberete si třeba Škodu Kodiaq. Pokud chcete jen projíždět městem, vyberete si Škodu Fabii nebo Scalu. Můžete si tedy vždy vybrat auto podle toho, co zrovna potřebujete.

Jak funguje CAR4WAY?

Mějte v kapse klíče od 1 000 aut a užijte si bezproblémovou jízdu. Stačí vám k tomu jen aplikace CAR4WAY, kterou si jednoduše stáhnete do svého telefonu. Po jednoduché registraci se vám ukážou všechna dostupná auta, která můžete libovolně využít. Usedněte do zbrusu nového auta, které je vybavené moderními funkcemi, dálniční známkou a užijte si jízdu. Navíc nyní se slevou až 50 % na minuty. Zjistěte více o CAR4WAY na stránkách www.car4way.cz.