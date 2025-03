Želechovicenad Dřevnicí

Obec se svými přibližně 1900 obyvateli patří k těm středně velkým. Nabízí svým občanům základní služby, jako je plně organizovaná základní a mateřská škola, připravuje se otevření dětské skupiny pro nejmenší děti. Ordinuje zde praktický a dětský lékař, stomatolog, ordinační hodiny má i gynekolog. V obci se nachází prodejna COOP, pekárna, dvě restaurace, některé obchody, pošta, sběrné místo.

Obecní úřad nabízí službu Senior Taxík, právní poradnu, sociální poradnu a konzultace architekta. Do centra krajského města Zlína se osobním vozem dostanete z obce méně než za deset minut. Jen o něco déle jede trolejbus MHD Zlín. Kromě toho obcí každých cca sedm minut projíždí autobusy nebo vlaky na trati Zlín -Vizovice i z dalších směrů. To znamená lehkou dostupnost všeho, co nabízí krajské město - od pracovních příležitostí, středního a vysokoškolského vzdělání přes kulturu až po sportovní vyžití.

Za aktivním sportem a kulturou ovšem nemusíte jen do města. V obci působí množství spolků. Nejstarším je TJ Sokol, který v místní sokolovně nabízí různé typy cvičení, sportovních her, např. badminton na úrovni republikových soutěží. Ve spolupráci s obcí pak sokol organizuje i zajímavé kulturní a společenské akce. Pod obcí působí také dětský folklorní soubor Obůrek, pozitivní trávení volného času nabízí dětem také oddíl junáku – českého skautu a mladí hasiči. V Želechovicích fungují dvě organizace dobrovolných hasičů s výjezdními jednotkami. Ti, i jejich dětské a ženské oddíly, jsou velmi úspěšní v hasičském sportu. Přímo fenoménem je v obci rally sport, který je navázán na každoroční mezinárodní soutěž Barum Rally. Mnohé jezdce i jejich fanoušky sdružuje organizace Rally klub Paseky.

Obec se přihlásila k programu Auditu Family friendly community – obec přátelská rodině. To znamená závazek obce zlepšovat podmínky pro rodiny s malými dětmi, mladé, lidi v produktivním věku i seniory, tedy všechny generace. Mladé maminky zve do svých řad organizace Raníček, senioři se pravidelně schází při akcích Klubu Seniorů ČR, zajímavé akce s duchovním rozměrem po celý rok nabízí farní rada.

Opravdovou devizou obce je krásné okolí s nádhernými rozhledy v lůnu podhůří Hostýnských a Vizovských vrchů. Krásné procházky s nádhernými scenériemi nabízí devítikilometrová Naučná stezka s deseti zastaveními většinou mezi roztroušenými pasekářskými usedlostmi v Krajinném parku Želechovické paseky. Neváhejte, chcete-li užívat výhody dostupnosti všeho, co nabízí blízkost krajského města, aktivní obec přátelská rodině a přitom bydlení v kvalitním životním prostředím. Želechovice již v tomto roce budou elektronickou aukcí nabízet k prodeji několik stavebních pozemků. Letos má být zahájena i výstavba bytových domů se 72 dvěma byty všech kategorií.