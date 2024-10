Zkušenosti z ciziny

Prostřednictvím evropského programu Erasmus+ a projektu Agroturistika a ekozemědělství – šance pro lepší budoucnost již poněkolikáté umožnila a zajistila škola žákům oborů kuchař-číšník, zemědělec-farmář a zahradník vycestovat na zahraniční stáž k ověřeným partnerům do severní Itálie. Žáci tam absolvují odborné exkurze do podniků a turisticky zajímavých míst s cílem seznámit se s italskou historií, kulturou a mentalitou. Cesty do ciziny přispívají rovněž k rozšíření školních znalostí praxí v moderních zemědělských a gastronomických podnicích a zvyšují zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů na tuzemském i evropském trhu práce. Projekt pro obor sociální činnost je pak zaměřen na ošetřování starších spoluobčanů. Jeho přidanou hodnotou je pochopení mezikulturních rozdílů a otevření mysli jiným kulturám. „Chceme upevnit kontakty se zahraničními partnery a vytvořit základ pro dlouhodobé partnerství, které umožní kontakt s nejnovějšími trendy a propojí výuku s evropskou praxí,“ říká ředitelka školy Stanislava Kubíčková.

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh vznikla 1. července 2006 sloučením Střední odborné školy sociální péče Zábřeh a Středního odborného učiliště Zábřeh. Škola má v regionu dlouholetou tradici, ve své činnosti navazuje na tradice odborného zemědělského vzdělávání sahajícího až do roku 1927 a zahradnického vzdělávání založeného roku 1947 působících ve škole dodnes. Během svého vývoje prošla několika přestavbami a modernizacemi. Dnes je to střední škola disponující moderním vybavením a technikou umožňujícím kvalitní přípravu v nabízených oborech. Od svého založení se škola zaměřuje na výuku zahradnických a zemědělských oborů, postupem doby se zaměření školy mění a rozšiřuje zejména o studium pedagogických věd zaměřených na sociální péči a humanitární činnost zaměřených na práci se sociálně nebo zdravotně postiženými lidmi. V současné době se škola snaží reagovat na potřeby na trhu práce, a proto škola rozšiřuje svou nabídku vzdělávání o gastronomické obory. Součástí školy je i domov mládeže poskytující vzdálenějším žákům nejen ubytování, ale i bohaté sportovní a kulturní vyžití. Všichni žáci mají po celou dobu studia zajištěno stravování ve školní jídelně. Teoretická výuka probíhá v budově na ulici P. Bezruče a v budově na nám. 8. května 2, odborný výcvik potom na dalších pracovištích, pozemcích, dílnách a provozech.