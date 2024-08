„Zlínský kraj za poslední 4 roky zcela ustrnul, chceme se postarat o jeho rozvoj,“ říká Čunek

Vaše domovská KDU-ČSL jde do krajských voleb v koalici s hnutím Zlín 21. Tohle ambiciózní spojení jste už v červnu představoval se slovy (cituji): „Nechceme skanzen, chceme kraj 21. století.“ Co si pod tím máme představit?

Zlínský kraj v posledních 4 letech ustrnul ve vývoji. Chybí tu dostupné bydlení, občanská vybavenost, kvalitní infrastruktura… kvůli špatnému dopravnímu spojení lidé cestují do práce i hodiny, o tragickém nedostatku lékařských ordinací nemluvě. Kraj 21. století by měl reagovat na potřeby svých obyvatel, které odpovídají nárokům dnešní doby, a ideálně předvídat vývoj. Pokud dlouhodobě víme, že mladí z kraje odchází za prací do Brna nebo Olomouce, je nejvyšší čas zamyslet se, proč – a začít to řešit.

Jenže jak?

Kraj musí dělat zásadní investice, které budou mít světové parametry, a musí v nich být první. Tato kritéria splňoval například projekt nové nemocnice ve zlínských Malenovicích. Šlo by po desetiletích o první novou nemocnici v republice, což by do regionu přitáhlo další investory a s nimi pracovní příležitosti v oborech, které dnes právě mladí vyhledávají: IT, nové technologie, marketing atd. Je potřeba si zároveň uvědomit, že jejich generace víc přemýšlí nad tzv. work – life balance a hledá pracovní příležitost, které jim lépe umožní skloubit pracovní a osobní život. Stále běžnější je proto i práce z domova. Pokud trávíte většinu času doma, místo abyste se tam jen večer po práci vracel, je pro vás o to důležitější, v jakém žijete prostředí. Potřebujete mít kvalitní internetové připojení, možnosti volnočasového vyžití, dostatek zeleně v okolí.

A to by jim výstavba nové nemocnice zajistila?

Součástí takhle velkých projektů je samozřejmě i proměna okolí. Jako příklad uvedu nové nádraží, které jsme letos otevřeli u nás na Vsetíně. Nevzhledná plocha bývalé pily v sousedství nádraží se nyní proměňuje v moderní bytovou čtvrť. Nikoliv díky městu, ale díky podnikateli, který tento prostor koupil. No a abychom mohli postavit nádraží a financovat jej z dotací Evropské unie, musela v rámci podmínek vzniknout obchodní galerie Smetanova. Tu opět vybudoval soukromý investor, který využil pozemky města. Tvoříme tu tím pádem prakticky novou čtvrť s občanskou vybaveností a skvělým dopravním spojením, kde se bude lidem dobře žít.

Myslíte, že je taková zkušenost přenositelná i na úroveň kraje?

A proč by nebyla? Současný hejtman s krajskou radou rozhazují miliardy z krajského rozpočtu, jako by byl bezedný – na novou budovu univerzity, na průmyslovou zónu, na porodnici… Opravami pár objektů ale rozvoji kraje nepomůžete, je to jen lepení děr. Připomíná mi to slavný citát „Dej člověku rybu a nasytíš ho na celý den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“ Vytáhnout peníze ze sudu, na němž radní sedí, je věc jednoho hlasování, pár minut. To není skutečná práce, která by dlouhodobě zlepšila život lidí na Zlínsku. Taková práce potřebuje mnohem víc času a energie, než kolik stojí jedno zvednutí ruky.

Předpokládám, že je také pracnější sehnat na financování velkých projektů zdroje jinde, než jen z rozpočtu kraje.

Přesně tak, o to se ale stávající vedení kraje vůbec nesnaží. Na tohle svoje předvolební „investování“ využívají krajský rozpočet, a ne zrovna šetrně – vždyť se ukázalo, že i ta jejich slibovaná rekonstrukce Krajské nemocnice T. Bati bude nakonec výrazně dražší, než kdyby se postavila nová. My když jsme na Vsetíně dělali nové nádraží, snažili jsme se naopak rozpočet města co nejvíc šetřit. Stát a EU dali tři miliardy, což vygenerovalo to, že soukromníci za více než miliardu postaví obchodní galerii, bytovou čtvrť o 280 bytech nebo třeba resort s hotelem a ledovou plochou. To jsou podle mě chytré investice a chytré řízení kraje či města 21. století.

Podle všech možných objížděk se nicméně zdá, že kraj pracuje aspoň na opravě silnic.

Na opravách silnic pracuje stát, tedy Ředitelství silnic a dálnic. Bohužel tam, kde je k opravám potřebná součinnost kraje, vedení opět selhává. Kvůli jeho neschopnosti například došlo ke zdržení vydání stavebního povolení pro pokračování rychlostní silnice 1/57 mezi Jablůnkou a Bystřičkou, čímž se zprovoznění tohoto úseku zdrží téměř o rok.

Hnutí Zlín 21 je lokálním hnutím. Jeho lídrem je Čestmír Vančura, který je velkou osobností zejména ve Zlíně. Mohl byste nám tedy svého koaličního partnera a dvojku společné kandidátky, pana Vančuru, blíž představit?

Hnutí Zlín 21 je původně lokální uskupení, založené několika úspěšnými osobnostmi z regionu. Jde o tvořivé, pracovité lidi, kteří své podniky postavili od základů, a tak znají cenu peněz. Čestmír Vančura, dvojka naší společné kandidátky a zároveň předseda hnutí Zlín 21, vybudoval se svými společníky Kovárnu VIVA, jenž vytváří pevnostní výrobky pro nejlepší světové automobilky. Když tuto kovárnu později prodal, začal se naplno věnovat filantropii, v rámci níž mj. postavil znovu na nohy zlínský filmový festival.

Čestmír Vančura je dokonce prezidentem Zlín Film Festivalu, je to tak?

Ano - a musím říct, že velmi schopným, jak ukazuje rostoucí festivalová návštěvnost. Své zkušenosti z byznysu a pracovitost prostě přenesl i do umění, kterým teď rozdává radost lidem. I v této oblasti však zůstává pragmatikem, který ví, že dávat můžete až v momentě, kdy vyděláte, a ne, že si peníze půjčíte. Já jsem podobný typ. Do rozvoje Vsetína masivně investujeme, město přitom nemá žádné úvěry, protože peníze umíme zajistit na dotacích, od soukromých investorů apod. A právě proto jsme se s hnutím Zlín 21 spojili. Chceme své zkušenosti nabídnout ve prospěch celého kraje.

A co ostatní kandidáti?

Na předních místech kandidátky máme starosty či místostarosty obcí v regionu, současné i bývalé. Za K21 tak kandiduje například starosta Lidečka Vojta Ryza, bývalý místostarosta Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek, moje kolegyně ze Vsetína Simona Hlaváčová a další. Na rozdíl od většiny politiků ve stávající krajské radě, kteří tam přišli absolutně bez zkušeností,