Budoucnost má novou adresu – Němčice nad Hanou

Město jako centrum školství
Mateřská škola prošla v tomto volebním období rekonstrukcí a kapacita je 100 dětí. Základní škola má kapacitu 600 dětí a po celkové rekonstrukci se stala moderní školou připravenou na výuku ve 21. století. Základní umělecká škola, má kapacitu 700 žáků, které připravuje v oborech hudebních, tanečních, výtvarných a literárně dramatických. Působí zde také úspěšný Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou, který letos přivezl z mezinárodního festivalu v Pekingu zlato. Čtvrtá příspěvková organizace města Orion Středisko volného času Němčice nad Hanou zabezpečuje činnost pravidelných kroužků pro zhruba 650 účastníků, pořádá tábory pro děti a řadu příležitostných akcí pro děti i širokou veřejnost.
Kultura a sport ve městě
Město je centrem kultury a pořádá řadu akcí ročně. Je zde Kino OKO (promítání filmů, divadelní představení, Hanácký divadelní máj, kulturní vystoupení škol aj.) nebo městská knihovna, která neslouží pouze k půjčování knih. Mezi tradiční akce města patří např. Veterán rallye, Němčické hody, rozsvícení vánočního stromečku nebo Vepřové hody. Město je součástí dvou mikroregionů a podílí se na akcích Na bicyklech Němčickem či Střední Hanou na kolech. Pro sportovní vyžití je možné využít sokolovnu, sportovní halu Suprovku, sportovní areál fotbalového stadionu nebo za základní školou a v zimním období mobilní kluziště. Tradičním sportem, kde dosahujeme i světových úspěchů, je krasojízda. Nejúspěšnější krasojezdkyní byla Anna Matoušková, držitelka sedmi zlatých medailí z mistrovství světa. Z řad našich fotbalistů vzešel například Luděk Mikloško nebo Radek Látal.
Turistika
Návštěvníci města si mohou prohlédnout naše upravené malebné městečko, na náměstí se nachází kostel sv. Maří Magdalény s oddělenou věží z období po roce 1662, historická budova žudru nebo fontána se sochou Šikulky. Dále mohou využít k aktivnímu odpočinku cyklostezku směrem do Vrchoslavic či Mořic, nebo se projít po naučné stezce k Masarykově lípě. Navštívit mohou pramen Žlebůvky, v jehož okolí proběhla nedávno rozsáhlejší výsadba dřevin a byla založena květnatá louka.
Nové možnosti k bydlení
Město má dobrou polohu pro dojíždění za prací a disponuje dobrou občanskou vybaveností (školy, poliklinika, pošta, obchody, dopravní dostupnost, kino, sportovní areály, restaurace apod.). Investičních akcí, ať už větších nebo menších je nyní celá řada. Jednou z nich je probíhající výstavba infrastruktury na ploše po bývalém cukrovaru pro výstavbu rodinných domů. Aktuálně je prodáno 11 parcel a nabízeno dalších 16 parcel. Zájemci o tyto parcely se mohou přihlásit se svou nabídkou na zakoupení do 10.8.2026 do 14:00 hodin. Prodej je formou obálkové metody, přičemž nejnižší nabídková cena musí být 2662 Kč/m2 s DPH. V případě, že kupující do 4 let ohlásí dokončenou stavbu rodinného domu a na přiděleném čísle popisném bude přihlášena min. 1 osoba k trvalému pobytu, vzniká mu nárok na slevu z kupní ceny ve výši 1000 Kč včetně DPH za každý 1 m2. Více informací naleznete ZDE.
Vážení čtenáři, nelze zde popsat podrobněji vše, proto mi dovolte pozvat vás do našeho města na návštěvu nebo na trvalo.
Ing. Martin Ernst, Ph.D., starosta města Němčice nad Hanou