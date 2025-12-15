CENA VODY PRO ROK 2026: STABILITA V NESTABILNÍ DOBĚ

Od 1. ledna 2026 bude cena vodného a stočného v Ústeckém a Libereckém kraji činit 156,59 Kč za dodání 1000 litrů pitné vody i odvedení a vyčištění odpadních vod. Celková částka se skládá z vodného (86,79 Kč) a stočného (69,80 Kč).
Pro běžnou domácnost to znamená měsíční navýšení přibližně o 36 korun. Jedná se o nárůst, který odpovídá růstu nákladů na provoz a údržbu vodárenské infrastruktury, nikoli však skokovému zdražení, jak jej známe z jiných oblastí.
„Jsme si ale vědomi, že každá koruna v rodinném rozpočtu se dnes počítá. Proto jsme i pro rok 2026 stanovili cenu, která respektuje ekonomickou realitu našich zákazníků a zároveň nám umožňuje pokračovat v nezbytné obnově infrastruktury,“ říká tiskový mluvčí SVS Mario Böhme.
HLUBOKO POD HRANICÍ SOCIÁLNÍ ÚNOSNOSTI
Klíčovým principem při stanovování ceny vody je její sociální únosnost. Ta je definována tak, že průměrná domácnost by za vodné a stočné neměla zaplatit více než 2 % svých čistých příjmů.
Pro rok 2026 je sociálně únosná cena stanovena na 173,77 Kč/m³ v Libereckém kraji a 185,10 Kč/m³ v Ústeckém kraji.
S cenou 156,59 Kč/m³ tak zůstává vodné a stočné v obou krajích výrazně pod touto hranicí, což potvrzuje záměr SVS udržet dostupnost této základní suroviny pro všechny.
PROČ SE CENA VODY ZVYŠUJE?
„Důvodem navýšení ceny vody jsou rostoucí náklady na suroviny, stavební materiál, práce a technologie,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák. I když se navýšení může zdát nepříjemné, je třeba si uvědomit rozsah a složitost celého systému.
Skupina Severočeská voda
- Dodává kvalitní pitnou vodu pro více než 1,1 milionu obyvatel.
- Spravuje majetek v hodnotě přesahující 109 miliard korun.
- Provozuje více než 9000 kilometrů vodovodního potrubí.
- Stará se o více než 4000 kilometrů kanalizace.
- Udržuje v provozu přes 200 čistíren odpadních vod.
- Spravuje více než 1000 vodojemů a 60 úpraven vody.[RS1]
Každý rok investuje SVS miliardy korun do obnovy a modernizace této infrastruktury. Bez těchto investic bychom nemohli garantovat, že voda poteče z kohoutku 24 hodin denně, 365 dní v roce, a to i v odlehlých oblastech severních Čech.
Vodní nádrž Josefův Důl je zásobárnou vody pro Liberecko. Přehradu tvoří dvě sypané hráze vysoké 43 m a dlouhé 720 m. Voda odtud proudí podzemní štolou do ÚV Bedřichov.
VODA – SUROVINA, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
„Na rozdíl třeba od plynu nebo ropy jsme v pitné vodě soběstační a nezávislí. Je to naše přírodní bohatství, se kterým musíme zodpovědně nakládat, protože jej nelze nijak nahradit,“ zdůrazňuje generální ředitel SVS.
Zatímco ceny energií a dalších komodit mohou prudce kolísat podle světového dění, cena vody zůstává předvídatelná a stabilní. I přes růst nákladů všude okolo nás voda určitě nezruinuje rodinné rozpočty.
NA NÁS SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
V dnešní době, kdy se mnoho věcí zdá být nejistých, je dobré vědět, že některé nezbytné služby zůstávají stabilní a spolehlivé.
SVS si velmi cení důvěry zákazníků, a chce jim proto poskytnout nejen kvalitní pitnou vodu, ale i pocit jistoty. Cena, kterou platíte za vodu z kohoutku, není jen cenou za klíčovou tekutinu. Je to cena za:
- neustálou péči o kvalitu vody,
- modernizaci celé infrastruktury,
- připravenost zasáhnout bez ohledu na denní dobu či počasí,
- návrat vyčištěné vody do přírody v lepší kvalitě.
„Naším cílem je udržet solidární výši ceny vodného a stočného. To znamená, že za vodu zaplatíte stejně ve velkém městě jako v odlehlé horské vesničce, kam je složitější pitnou vodu dopravit. Dlouhodobě se tak snažíme držet cenovou hladinu na únosné úrovni pro všechny,“ uzavírá Bronislav Špičák.
STABILNÍ CENA I KVALITA
Ačkoliv se cena vody pro rok 2026 mírně zvyšuje, zůstává hluboko pod hranicí sociální únosnosti a je výrazně stabilnější než ceny většiny jiných komodit.
Jsme zde proto, abychom vám zajistili nejen tuto základní tekutinu, ale i klid a jistotu, že se na nás můžete spolehnout.