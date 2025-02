Stále více turistů ze zahraničí si vybírá Česko jako vhodnou destinaci, kde strávit aktivní dovolenou. Potvrzují to data z loňského roku od České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Podle nich Německo, Polsko a Nizozemsko patří mezi klíčové zdrojové trhy. Počet návštěvníků z těchto zemí loni překonal čísla z rekordního roku 2019. Znamená to tedy, že se turismus v tuzemsku po covidu vrátil do zajetých kolejí.

Data podle CzechTourism ukazují, že zatímco Němci nadále preferují lázně a kulturní památky, Nizozemci objevují české kempy či cyklostezky a Poláci si oblíbili Krkonoše a jižní Moravu.

„Naše nejnovější data potvrzují rostoucí oblibu Česka mezi zahraničními turisty a zároveň ukazují oblasti s největším potenciálem. Aktivní dovolená je trendem, který nabývá na síle. V rámci našich kampaní chceme více zdůraznit možnosti, jak spojit sport, přírodu i kulturní zážitky. Proto se zaměřujeme na propagaci méně známých regionů a ukazujeme Česko jako destinaci pro všechny, kdo chtějí aktivně trávit volný čas. Nárůst návštěvnosti z Německa a Polska potvrzuje, že tato strategie funguje,“ řekl ředitel CzechTourism František Reismüller.

Počet příjezdů a změny v preferencích turistů

Rok 2024 potvrdil stabilní růst příjezdového turismu, ale také ukázal, že se zvyklosti cestovatelů mění. Nejnovější data agentury CzechTourism ukazují, že kampaně na klíčových trzích přinášejí výsledky:

Národnost Kolik jich ČR navštívilo v roce 2024 Meziroční srovnání (v %) Srovnání s rokem 2019 (v %) Němečtí turisté 2 377 682 + 4,1 + 14,6 Polští turisté 841 541 + 10,8 + 25,3 Nizozemští turisté 256 789 - 1,9 + 3,2

Německo zůstává nejsilnějším zdrojovým trhem. Z uvedených tří zemí zaznamenalo Polsko největší procentuální nárůst, zatímco Nizozemci udržují stabilní úroveň návštěvnosti.

Nejen Praha, ale i další regiony

Němci vedle tradičních cílů jako je Praha a Karlovy Vary, začínají vyhledávat také Krkonoše a Šumavu. Mají v oblibě wellness, pěší turistiku, vodní sporty nebo cykloturistiku. Rádi do Česka jezdí v létě nebo začátkem podzimu. Průměrná délka pobytu byla 3,72 dne.

Poláci míří hlavně do Prahy, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje, ale také do Jeseníků. Dávají přednost pěší turistice, včetně chození na horách. Mají rádi zimní sporty a tuzemské kulturní památky. Pro návštěvu Česka volí hlavně léto. Průměrná délka pobytu byla 2,97 dne.

Nizozemci si oblíbili Prahu, Jihočeský a Královehradecký kraj. Jako cíl si ale vybírají i Liberecko a Vysočinu. Nejčastěji volí pěší turistiku, vodní sporty a kempování. Dovolenou v Česku tráví zejména v létě. Průměrná délka pobytu: 3,81 dne.

„V uplynulém období jsme se zaměřili na propagaci konkrétních aktivit a zážitků. Daří se nám zvyšovat povědomí o méně známých destinacích a přivádět turisty do regionů, které dříve neměly takovou návštěvnost. Zahraniční návštěvníci si stále častěji vybírají Česko nejen jako destinaci pro kulturní výlety, ale i pro aktivní dovolenou,“ doplňuje ředitelka Odboru marketingu a zahraničních zastoupení CzechTourism Jana Štumpová Konicarová.

CzechTourism plánuje rozšíření digitálních kampaní v Německu, Polsku a Nizozemsku, ale i v dalších zemích světa, včetně vzdálených trhů. Počítá s intenzivnější spoluprací s outdoorovými influencery nebo ještě větší podporou aktivního turismu. Součástí strategie je také podpora udržitelných forem cestování, včetně ekologických ubytování a regionálních vlakových spojení. V jejich obsahu zohledňuje preference turistů z jednotlivých zemí.

Úspěšný loňský rok

Loni v Česku pokračoval meziroční nárůst počtu turistů a tržby ve službách se po poklesu v roce 2023 vrátily k růstu. V zemi se v roce 2024 podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ubytovalo přibližně 22,8 milionu turistů, což je meziročně o 3,8 procenta více. Počet přenocování stoupl o 2,6 procenta na 57,3 milionu nocí. Celkový počet turistů loni dále poprvé překonal rok 2019 – tedy poslední rok před začátkem pandemie covidu-19, která značně omezila cestování. Problémem však podle odborníků zůstává, že turisté z ciziny v Česku tráví málo dní. Tržby ve službách loni meziročně reálně vzrostly o 2,2 procenta, nejvíce v dopravě a skladování.

Oproti roku 2019 bylo loni hostů v tuzemských hromadných ubytovacích zařízeních o 820 tisíc více a počet přenocování byl o 264 tisíc nocí vyšší. Většina z turistů ubytovaných loni v Česku - celkem 54 procent - byla domácích. Oproti roku 2023 ale klesl počet jejich příjezdů i přenocování. K celkovému nárůstu počtu turistů v Česku tak přispěli hlavně zahraniční hosté, jejichž počet i množství nocí, které v zemi strávili, meziročně vzrostly skoro o desetinu.

Nejpočetnější turistickou skupinou z ciziny byli loni stejně jako v předchozím roce Němci, podle ČSÚ jich přijelo 2,4 milionu. Loňský počet příjezdů turistů byl podle ředitele CzechTourism Reismüllera nejvyšší od roku 2012. Ze zahraničních turistů několikanásobně přibylo Kazachstánců, Číňanů pak bylo o 94 procent více a nárůst o 63 procent zaznamenal počet turistů z Izraele, uvedl. O desítky procent více přijelo také Japonců či Tchajwanců.

Nejvíce turistů loni zavítalo do Prahy, kde se ubytovalo přes osm milionů hostů. Naopak nejméně turistů - zhruba 530 tisíc - dorazilo do Pardubického kraje. Podle odborníků se nedaří víc lákat zahraniční turisty na delší pobyty než jeden či dva dny a do různých částí Česka. „U dlouhých pobytů se nám tolik nedaří, zejména kvůli neefektivní propagaci Česka v zahraničí,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Cestovní ruch má přitom šanci podporovat ekonomický růst ČR i v letošním roce. Ubytovací kapacity se stále rozrůstají, atraktivní možnosti trávení volného času také. Hlavním úkolem zůstává rozprostřít cestovní ruch více do regionů, a to i mimo hlavní sezonu,“ sdělil hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.