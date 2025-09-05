Chci pro Moravskoslezský kraj zubaře, práci i bydlení

Jsem Michaela Šebelová a chci, aby lidé nejen v našem kraji mohli důstojně žít – měli dostupné bydlení, dobrou práci a zdravotní péči.

Za hlavní problémy Moravskoslezského kraje považuji odliv mladých lidí, nedostatek dostupného bydlení, málo dobře placených pracovních míst a zoufale chybějící zubaře.

Budu usilovat o to, aby lidé v našem kraji měli práci, která je uživí. Nestačí jen vytvářet pracovní místa, musí být dobře zaplacená. To znamená přivádět do regionu strategické investory, kteří vytvoří stabilní a kvalitní pracovní příležitosti.

Zároveň vím, že bez dostupného bydlení se region dál rozvíjet nemůže. Obce by měly mít nástroje, jak stavět obecní nebo družstevní byty – ať už pro mladé rodiny, seniory, učitele nebo zdravotníky. Bydlení není jen sociální téma, ale klíčový předpoklad pro to, aby se mladí lidé v kraji usazovali a zůstávali.

Velkým tématem je také zdravotnictví. Vím, že většina zubařů a lékařů působí ve velkých městech, zatímco lidé na venkově často dojíždějí za péčí desítky kilometrů. To není normální. Chci vytvořit takové podmínky, aby se mladí lékaři vraceli zpět – například pomocí stipendií, podpory obcí nebo programů pro začínající praxi.

Důležitým krokem je také nový studijní program zubního lékařství na Ostravské univerzitě. Otevírá cestu k lepší dostupnosti péče přímo v regionu. Podporuji také zákon, který usnadňuje zapojení lékařů vzdělaných mimo EU do českého zdravotnictví – pomůže to hlavně odlehlým oblastem.

Záleží mi i na férovosti a zdravém životním stylu. Odmítám diskriminaci a podporuji rovné příležitosti pro všechny – ženy, seniory, menšiny i mladé rodiny. Jako máma dvou synů vím, že učit děti respektu a spravedlnosti je základ zdravé společnosti.

Podporuji sport, hřiště, cyklostezky a bezpečné cesty do škol. Když se lidé pravidelně hýbou, zlepšuje se jejich zdraví, nálada i kvalita života – a zároveň to šetří veřejné rozpočty. Prevence pohybem je nejlepší „ekonomickou obranou“ do budoucna.

5. září 2025

Jemnice opravila pro nové muzejní expozice historický dům na náměstí

Jemnice opravila historický dům na náměstí, v němž budou příští rok přístupné nové expozice Muzea Vysočiny Třebíč. Historie domu podle etnoložky Jany...

4. září 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Blíží se Birell Grand Prix Praha. Běžecký závod omezí dopravu v centru, přinášíme důležité info

Pražské centrum čekají v sobotu 6. září výrazná dopravní omezení. Důvodem je tradiční běžecký podnik Birell Grand Prix Praha, jehož součástí jsou závody na pět a deset kilometrů. Akce zasáhne...

4. září 2025

