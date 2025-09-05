Chci pro Moravskoslezský kraj zubaře, práci i bydlení

Za hlavní problémy Moravskoslezského kraje považuji odliv mladých lidí, nedostatek dostupného bydlení, málo dobře placených pracovních míst a zoufale chybějící zubaře.
Budu usilovat o to, aby lidé v našem kraji měli práci, která je uživí. Nestačí jen vytvářet pracovní místa, musí být dobře zaplacená. To znamená přivádět do regionu strategické investory, kteří vytvoří stabilní a kvalitní pracovní příležitosti.
Zároveň vím, že bez dostupného bydlení se region dál rozvíjet nemůže. Obce by měly mít nástroje, jak stavět obecní nebo družstevní byty – ať už pro mladé rodiny, seniory, učitele nebo zdravotníky. Bydlení není jen sociální téma, ale klíčový předpoklad pro to, aby se mladí lidé v kraji usazovali a zůstávali.
Velkým tématem je také zdravotnictví. Vím, že většina zubařů a lékařů působí ve velkých městech, zatímco lidé na venkově často dojíždějí za péčí desítky kilometrů. To není normální. Chci vytvořit takové podmínky, aby se mladí lékaři vraceli zpět – například pomocí stipendií, podpory obcí nebo programů pro začínající praxi.
Důležitým krokem je také nový studijní program zubního lékařství na Ostravské univerzitě. Otevírá cestu k lepší dostupnosti péče přímo v regionu. Podporuji také zákon, který usnadňuje zapojení lékařů vzdělaných mimo EU do českého zdravotnictví – pomůže to hlavně odlehlým oblastem.
Záleží mi i na férovosti a zdravém životním stylu. Odmítám diskriminaci a podporuji rovné příležitosti pro všechny – ženy, seniory, menšiny i mladé rodiny. Jako máma dvou synů vím, že učit děti respektu a spravedlnosti je základ zdravé společnosti.
Podporuji sport, hřiště, cyklostezky a bezpečné cesty do škol. Když se lidé pravidelně hýbou, zlepšuje se jejich zdraví, nálada i kvalita života – a zároveň to šetří veřejné rozpočty. Prevence pohybem je nejlepší „ekonomickou obranou“ do budoucna.