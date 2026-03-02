Co vlastně pijeme z kohoutku? A proč řešit kvalitu vody právě teď?

Komerční sdělení
Otočíme kohoutkem a napijeme se. Česká kohoutková voda splňuje přísné normy Evropské unie a její kvalita je na vysoké úrovni. Přesto se dnes čím dál častěji diskutuje o tématu tzv. mikropolutantů – stopových látek, které běžné čističky odpadních vod neumí zcela odstranit.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Co vlastně pijeme z kohoutku? A proč řešit kvalitu vody právě teď? | foto: BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.

Do vodního oběhu se tak mohou dostávat zbytky léčiv, hormonů a antibiotik, pesticidy, těžké kovy či chlor používaný k dezinfekci. Tyto látky se vyskytují v nízkých koncentracích a jejich dlouhodobý vliv je předmětem odborného výzkumu. Vodu přitom denně pijeme, vaříme z ní a připravujeme s ní dětskou stravu. A právě zde začíná otázka osobní odpovědnosti za kvalitu vody v domácnosti.

Voda jako základ zdraví

Lidské tělo je přibližně z šedesáti procent tvořeno vodou. U dětí je tento podíl ještě vyšší. Voda je základním médiem všech biochemických procesů – podílí se na trávení, detoxikaci, regulaci teploty i transportu živin. Když mluvíme o zdravém životním stylu, často řešíme složení jídelníčku nebo pohyb. Kvalita vody, kterou pijeme každý den, přitom zůstává trochu stranou. Přesto právě ona tvoří nenápadný, ale zásadní pilíř zdravého těla i zdravé domácnosti.

Jak mít kvalitu vody pod kontrolou

Jednou z možností, jak mít v domácnosti skutečně kvalitní kohoutkovou vodu, je instalace filtračního systému přímo pod kuchyňský dřez. Česká společnost Filbec vyvinula nanouhlíkový filtr, který dokáže na svůj povrch navázat široké spektrum nežádoucích látek – od zbytků léčiv a hormonů přes pesticidy až po těžké kovy. Zároveň zachová přirozené minerály, které jsou pro lidský organismus nezbytné. Výsledkem je voda, která je nejen čistší, ale i chuťově výrazně příjemnější, protože filtr navíc účinně eliminuje typický zápach chloru, takže voda z kohoutku získává svěží, neutrální chuť.

Velkou výhodou je také jednoduchost. Ať už při snadné instalaci přímo pod kuchyňský dřez, tak z hlediska dostupnosti kdykoli je potřeba. Stačí otočit kohoutkem a s čistým svědomím se napijete. Bez tahání těžkých balíků balené vody, bez skladování plastových lahví a bez zbytečného odpadu.

Co vlastně pijeme z kohoutku? A proč řešit kvalitu vody právě teď?

Ekologický i ekonomický přínos

Každá domácnost, která omezí nákup balené vody, výrazně sníží svou plastovou stopu. Méně PET lahví znamená méně odpadu i méně emisí spojených s výrobou a dopravou balené vody. Nanouhlíkový filtr filbec® tak může být investicí nejen do zdraví rodiny, ale i do šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí. Dlouhodobě navíc přináší i finanční úsporu, protože náklady na filtrovanou vodu jsou ve srovnání s balenou vodou násobně nižší.

Řešení i pro studniční vodu

Specifickou kapitolou je voda studniční, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo cysty. I zde přichází Filbec s řešením, které tyto mikroorganismy účinně odstraňuje. Pro domácnosti, kde je problém zejména se zvýšeným obsahem těžkých kovů, nabízí Filbec variantu v podobě iA filtru, navrženého právě pro jejich efektivní eliminaci. Majitelé bytů, rodinných domů, zahradních i rekreačních objektů tak mohou zvýšit kvalitu vody bez složitých stavebních úprav.

Zdravá domácnost začíná u vody

Čistá voda je každodenní základ, který často bereme jako samozřejmost. Přitom právě ona tvoří neviditelný základ imunity, vitality i dlouhověkosti. Pokud tedy chceme budovat zdravé prostředí pro sebe i své děti, má smysl přemýšlet nejen o tom, co jíme, ale i o tom, co pijeme. Moderní filtrační technologie dnes umožňují mít kvalitu vody více pod kontrolou – v případě nanouhlíkového filtru filbec® snadno a rychle přímo u vás doma. Filbec - měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu.

Co vlastně pijeme z kohoutku? A proč řešit kvalitu vody právě teď?
Témata: těžké kovy

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

Co vlastně pijeme z kohoutku? A proč řešit kvalitu vody právě teď?

Komerční sdělení
Co vlastně pijeme z kohoutku? A proč řešit kvalitu vody právě teď?

Otočíme kohoutkem a napijeme se. Česká kohoutková voda splňuje přísné normy Evropské unie a její kvalita je na vysoké úrovni. Přesto se dnes čím dál častěji diskutuje o tématu tzv. mikropolutantů –...

2. března 2026

Bybit EU spouští kampaň Vyšší výnos, kratší držení napříč EHP

1. března 2026  20:56

Policie pátrá po muži ze Vsetínska, blízcí mají obavy o jeho život

ilustrační snímek

Policie vyhlásila pátrání po čtyřiačtyřicetiletém Radko Pudilovi z Oznice na Vsetínsku. O víkendu odešel z místa bydliště a doposud o sobě nepodal žádnou...

1. března 2026  18:58,  aktualizováno  18:58

T-Mobile: data pro zákazníky na Blízkém východu zdarma

1. března 2026  20:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Knihovny už nelákají jenom na spisovatele-milionáře. Tahákem může být kriminalita

Poslední kniha Dana Browna o Praze směřuje k prodejnímu rekordu. Autor ji v...

Krámy sice zejí prázdnotou, ale budeme kulturní. Tak nějak se v roce 1955 zrodil Březen – měsíc knihy. Šlo hlavně o to, aby se ideologie vlila do hlav co největšího počtu obyvatel. Teď se bojuje o...

1. března 2026  19:01

I přes oblevu lyžařské areály na západě Čech stále lákají na lyžování

ilustrační snímek

I přes oblevu a jarní teploty zůstává většina areálů v Plzeňském a Karlovarském kraji otevřená a stále lákají na lyžování. Lyžuje se většinou na hrubém firnu,...

1. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Čtvrtý pokus. Nový Jičín se opět snaží prodat přístavbu hotelu v centru města

Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město...

Už počtvrté nabízí novojičínská radnice k prodeji přístavbu hotelu Praha. Poprvé byla k mání loni, od té doby ji město nabízelo ještě dvakrát. Žádný zájemce se zatím nepřihlásil.

1. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Šmírování přes rameno jako nový standard? Strach o soukromí má v metru 67 procent lidí

V pražském metru se o soukromé galerie dělíme častěji, než si myslíme.

Měli jste při cestování ve veřejné dopravě už někdy pocit, že vám někdo kouká do telefonu? Podle nového výzkumu to vadí 88 procentům mladých Čechů ve věku 18 až 35 let. Pokud si tento článek...

1. března 2026  16:45

Slunečné počasí a nezvyklé teplo přilákalo na Slavnosti uzeného tisíce lidí

SluneÄŤnĂ© poÄŤasĂ­ a nezvyklĂ© teplo pĹ™ilĂˇkalo na Slavnosti uzenĂ©ho tisĂ­ce lidĂ­

Slunečné a na přelom února a března i nezvykle teplé počasí přivedlo na Slavnosti moravského uzeného na brněnský hrad Veveří tisíce lidí. Ti se díky počasí...

1. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

V Praze klesá kriminalita, přibývá ale násilných a sexuálně motivovaných činů

Policie vyšetřuje případ napadení nožem na pražském Žižkově. (21. října 2023)

Takzvané retrokrimi, jakým bývalo přepadení bank, vymizelo. V meziročním porovnání podle aktuálních statistik loni přibylo kauz mravnostní kriminality anebo násilných deliktů. Zvláště u krádeží vedou...

1. března 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Pronájem bytu 3+1, 76 m2, Klášterec n/O, ul. 17. listopadu
Pronájem bytu 3+1, 76 m2, Klášterec n/O, ul. 17. listopadu

17. listopadu, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
13 500 Kč/měsíc

Více z nabídky 102 116 nemovitostí

Léky z plazmy jsou pro pacienty se vzácnou nemocí často jedinou léčbou

1. března 2026  13:17

Deutsche Telekom je první klimaticky neutrální telekomunikační značka světa

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.