Co vlastně pijeme z kohoutku? A proč řešit kvalitu vody právě teď?

Do vodního oběhu se tak mohou dostávat zbytky léčiv, hormonů a antibiotik, pesticidy, těžké kovy či chlor používaný k dezinfekci. Tyto látky se vyskytují v nízkých koncentracích a jejich dlouhodobý vliv je předmětem odborného výzkumu. Vodu přitom denně pijeme, vaříme z ní a připravujeme s ní dětskou stravu. A právě zde začíná otázka osobní odpovědnosti za kvalitu vody v domácnosti.
Voda jako základ zdraví
Lidské tělo je přibližně z šedesáti procent tvořeno vodou. U dětí je tento podíl ještě vyšší. Voda je základním médiem všech biochemických procesů – podílí se na trávení, detoxikaci, regulaci teploty i transportu živin. Když mluvíme o zdravém životním stylu, často řešíme složení jídelníčku nebo pohyb. Kvalita vody, kterou pijeme každý den, přitom zůstává trochu stranou. Přesto právě ona tvoří nenápadný, ale zásadní pilíř zdravého těla i zdravé domácnosti.
Jak mít kvalitu vody pod kontrolou
Jednou z možností, jak mít v domácnosti skutečně kvalitní kohoutkovou vodu, je instalace filtračního systému přímo pod kuchyňský dřez. Česká společnost Filbec vyvinula nanouhlíkový filtr, který dokáže na svůj povrch navázat široké spektrum nežádoucích látek – od zbytků léčiv a hormonů přes pesticidy až po těžké kovy. Zároveň zachová přirozené minerály, které jsou pro lidský organismus nezbytné. Výsledkem je voda, která je nejen čistší, ale i chuťově výrazně příjemnější, protože filtr navíc účinně eliminuje typický zápach chloru, takže voda z kohoutku získává svěží, neutrální chuť.
Velkou výhodou je také jednoduchost. Ať už při snadné instalaci přímo pod kuchyňský dřez, tak z hlediska dostupnosti kdykoli je potřeba. Stačí otočit kohoutkem a s čistým svědomím se napijete. Bez tahání těžkých balíků balené vody, bez skladování plastových lahví a bez zbytečného odpadu.
Ekologický i ekonomický přínos
Každá domácnost, která omezí nákup balené vody, výrazně sníží svou plastovou stopu. Méně PET lahví znamená méně odpadu i méně emisí spojených s výrobou a dopravou balené vody. Nanouhlíkový filtr filbec® tak může být investicí nejen do zdraví rodiny, ale i do šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí. Dlouhodobě navíc přináší i finanční úsporu, protože náklady na filtrovanou vodu jsou ve srovnání s balenou vodou násobně nižší.
Řešení i pro studniční vodu
Specifickou kapitolou je voda studniční, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo cysty. I zde přichází Filbec s řešením, které tyto mikroorganismy účinně odstraňuje. Pro domácnosti, kde je problém zejména se zvýšeným obsahem těžkých kovů, nabízí Filbec variantu v podobě iA filtru, navrženého právě pro jejich efektivní eliminaci. Majitelé bytů, rodinných domů, zahradních i rekreačních objektů tak mohou zvýšit kvalitu vody bez složitých stavebních úprav.
Zdravá domácnost začíná u vody
Čistá voda je každodenní základ, který často bereme jako samozřejmost. Přitom právě ona tvoří neviditelný základ imunity, vitality i dlouhověkosti. Pokud tedy chceme budovat zdravé prostředí pro sebe i své děti, má smysl přemýšlet nejen o tom, co jíme, ale i o tom, co pijeme. Moderní filtrační technologie dnes umožňují mít kvalitu vody více pod kontrolou – v případě nanouhlíkového filtru filbec® snadno a rychle přímo u vás doma. Filbec - měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu.