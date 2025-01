Do Česka přicházejí nové nikotinové sáčky ZYN

9:49

Společnost Philip Morris ČR, a.s., bude v továrně v Kutné Hoře nově vyrábět nikotinové sáčky ZYN. Půjde o klíčovou součást jejího portfolia bezdýmných produktů. Tento krok navazuje na záměr investovat do rozšíření závodu, který firma oznámila předloni v červnu. V souvislosti s budoucím vývojem poptávky po této kategorii produktů by se navíc z kutnohorského závodu mohl stát celoevropský výrobní hub.