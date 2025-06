Dobřív slaví sedm set let. Přijeďte slavit také | foto: 2

Dobřív, malebná obec na Rokycansku, leží při toku Klabavy, sedm kilometrů jihovýchodně od Rokycan. Od 16. století až do roku 1956 byl znám především železářskou výrobou a k ní se váží i nejvýznamnější památky v obci.

Vodní hamr

Vodní hamr v Dobřívě je národní kulturní památkou a jedním z největších svého druhu v České republice. Tato zděná budova s šindelovou střechou pochází z počátku 19. století a stojí na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701.

Hamr byl původně využíván ke zkujňování vysokopecního surového železa, ze kterého se vyráběly tyčové polotovary. Později se zde vyrábělo těžké kované nářadí, jako například radlice pro pluhy. Dnes je hamr plně funkční a slouží jako muzeum, kde si návštěvníci mohou prohlédnout historické stroje, jako jsou hamernická kladiva, brusy, vrtačky a další zařízení poháněná vodními koly.

Stovky návštěvníků sem každoročně přiláká Hamernický den, kdy je možné vidět ukázky kovářského řemesla a zažít atmosféru starých časů.

Švédský most

Švédský most v Dobřívě je barokní kamenný most, který se klene přes říčku Klabavu v historickém centru obce. Jde o jednoobloukový most dlouhý 20 metrů a široký 4 metry. Je dlážděný a na jeho zídce stojí socha svaté Barbory. Vedle mostu je socha svatého Jana Nepomuckého se slunečními hodinami na podstavci.

Historie mostu je úzce spjata s dobřívskými hutěmi. Údajně se právě tudy během třicetileté války dopravovaly dělové koule pro švédské dělostřelectvo, které se vyráběly právě ve zdejších hutích. Proto se mu říká Švédský most.

Podle obecní kroniky byl postaven v druhé polovině 17. století. Dnes je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek a je oblíbeným cílem turistů.

Na paměť Jindřicha Mošny

Osobní vazbu měl na Dobřív Jindřich Mošna, jeden z významnějších českých divadelních herců přelomu 19. a 20. století. Vzal si totiž za ženu Josefínu Jedličkovou, dceru zdejšího hospodského a řezníka. Často sem pak spolu jezdili a Mošna tu odpočíval od ruchu divadelního života. Ale ne tak docela: zapojoval se zde do ochotnického divadla.

Dnes ho v Dobřívě připomíná Pamětní síň Jindřicha Mošny, která se nachází v domě, kde žila rodina jeho manželky. Tato expozice přibližuje jeho život, hereckou kariéru a osobní vazby k Dobřívu.

Dobřív slaví sedm set let. Přijeďte slavit také