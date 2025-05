Druhá šance na studium: BEAN Staňkov otevírá přijímací řízení do čtyř oborů

Druhé kolo přijímacích zkoušek slouží pro absolventy základních škol, kteří nebyli přijati v kole prvním, nebo se přijetí vzdali. Ve Staňkově mohou zvolit studium gymnázia, které je skvělou průpravou na vysokou školu, případně obchodní akademii, kde si pak ve třetím ročníku zvolí specializaci – cestovní ruch, veřejnou správu a právo, počítačovou grafiku a 3D nebo provoz diplomatických služeb. Volná místa jsou i v oboru Podnikání a učňovském oboru Kominík. „Hlavním kritériem pro přijetí je zájem o zvolený obor, výsledky vzdělávání 8. a 9. třídy základní školy a výsledky jednotné přijímací zkoušky. Přijati budou i žáci se zdravotním postižením, případně zdravotně znevýhodněni. Výsledky 2. kola budou zveřejněny 24. 6. 2025,“ doplňuje ředitelka Mgr. Boříková.

Proč BEAN

Vzdělání se Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN ve Staňkově věnuje 30 let. Významně tak obohacuje nabídku vzdělávání v Plzeňském kraji. Jedinečný přístup k výuce a rozmanitá nabídka studijních programů přitahují nejen absolventy základních škol, ale také dospělé, kteří se chtějí profesionalizovat a doplnit znalosti.

Řadu žáků zkušenost ze státní školy přesvědčila o tom, že je důležité nejen to, co se naučíte, ale také kde. Studentka Petra Š. ve Staňkově studuje od roku 2021 gymnázium a již první měsíce ji utvrdily v tom, že tato škola je svým přístupem ke studentům zcela výjimečná. Koncept výuky je založen na malých třídních kolektivech, což umožňuje pedagogům zajistit individuální a citlivý přístup vůči studentům, podpořit jejich znalosti a rozvinout přirozený talent. „Věděla jsem, že budu chtít v životě vysokoškolské vzdělání, a tak jsem zvolila gymnázium, abych získala dobrou přípravu pro studium. Kvalitní příprava ve Staňkově mi umožňuje jít studovat na jakoukoli vysokou školu,“ vysvětluje.

Od chvíle, kdy se škola dostala do rukou paní Marie Bastlová a její dcery, posiluje důraz na osobní a vstřícný přístup k žákům. Pod vedením ředitelky Evy Boříkové vzniká prostředí, kde se studenti cítí bezpečně a jsou podporováni nejen ve studiu, ale i v osobním růstu. „Citlivý přístup ke studentům je základním faktorem, kterým se odlišujeme od státních škol. To by samozřejmě nebylo možné bez našich pedagogů, kterým patří velké poděkování za jejich práci, která velmi často překračuje rámec pracovní doby. Studentům se maximálně věnují nejen při výuce, ale také mimo školu, při doučování nebo přípravných kurzech na přijímací řízení apod.“, vysvětluje ředitelka školy Boříková. „Snažíme se o vytvoření vstřícného a bezpečného prostředí a tím podporovat morální postoje a hodnoty studentů, díky tomu se u nás nevyskytuje žádná forma šikany“, doplňuje zástupkyně ředitelky Bastlová.

Moderní vybavení a mimoškolní činnost

Škola klade velký důraz na výuku cizích jazyků a práci s moderními technologiemi. Všechny prostory jsou pokryty Wi-Fi připojením a studenti mohou využívat moderně vybavené učebny. Nechybí ani školní jídelna. Mimo výuku škola organizuje i řadu doplňkových aktivit – besedy, soutěže, výlety a exkurze, které studentům rozšiřují obzory.

Volná kapacita v jednotlivých oborech pro 2. kolo přijímacího řízení

Gymnázium - ve 2. kole bude přijato 8 uchazečů

Obchodní akademie - ve 2. kole bude přijato 8 uchazečů

Podnikání - ve 2. kole bude přijato 8 uchazečů

Kominík - ve 2. kole bude přijato 5 uchazečů

Kontakt:

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN s. r. o.

Trnkova 125 345 61 Staňkov

tel: +420 773 971 313

e-mail: bastlova@bean.cz

www.beanstankov.cz