Dušičky nejsou jen černé

Komerční sdělení
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Dušičky nejsou jen černé | foto: PIETA spol. s r.o.

Komerční sdělení

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Začátek listopadu patří vzpomínce na ty, kteří už mezi námi nejsou. Na hřbitovech se rozsvěcují svíčky a hroby zaplavují květiny a věnce. I podoba vzpomínání na zemřelé se ale časem mění. Tradiční výzdobu nahrazují moderní aranžmá hýřící barvami.

Stejně jako se proměňuje celý náš život, proměňuje se i to, co se týká posledních věcí člověka. Zdaleka nejde jen o to, jakou výzdobu letos ponesete na hroby svých blízkých. Změny začínají už u samotného posledního rozloučení.

Truchlení bez deprese

Ještě před třiceti lety v něm hrála prim černá barva, parte zdobil zpravidla jednoduchý kříž a květinová výzdoba měla podobu klasických věnců. Dnes je situace jiná.

„Lidé si zřejmě uvědomují, že některé věci dělají smuteční akt ještě depresivnějším,“ popisuje proměnu Kamil Kuna, asistent ředitelky pohřebního ústavu Pieta. U rakví dnes podle něj převažují odstíny dřeva, čalounění bývá například krémové nebo bordó. Na parte se objevují motivy krajiny, řek či květin a také barvy jako šedá, šedozelená nebo zlatá. Klasické věnce doplňují barevná květinová aranžmá, svícny a svíčky.

Nadcházející Dušičky jsou dobrou příležitostí připomenout si, že vzpomínat na zemřelé nemusí znamenat pouze dodržování letitých tradic. Důležitý je především osobní vztah a způsob, který pozůstalým pomáhá se se vzpomínkou vyrovnat.

Vzpomínka zatavená do skla

Pro některé pozůstalé je důležité mít vzpomínku na blízkého i doma. Právě proto se v posledních letech objevilo památeční sklo, do kterého se zatavuje malé množství popela zesnulého. Výsledkem je osobní předmět – například skleněná koule, kapka nebo pyramida – který může mít své místo v domácnosti. Při Dušičkách nebo jiném významném dni u něj pak člověk může zapálit svíčku stejně jako na hrobě. Je to jiný způsob, jak si uchovat blízkost člověka, který už tu není.

„V cizině se tento trend prosadil také proto, že se lidé hodně stěhují a nemají možnost navštěvovat místo posledního odpočinku svého blízkého,“ vysvětluje Kamil Kuna.

Dušičky nejsou jen černé
Dušičky nejsou jen černé

Podávají pomocnou ruku

O tom, jak důležitá je pro pozůstalé pomoc s praktickými záležitostmi, ví plzeňský pohřební ústav PIETA opravdu hodně. S pohřbem, ale také s vyřizováním úředních záležitostí pomáhají jeho zaměstnanci pozůstalým už od roku 1991.

„Samozřejmostí je vyřízení úmrtního listu, vdovského důchodu, pojistek či podpor. Poskytujeme i poradenství v případech sirotčího důchodu či pozůstalostního řízení,“ říká zakladatelka a ředitelka Piety Milena Kunová.

Pro pozůstalé přitom bývá zásadní, aby v období, kdy se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka, nemuseli zvládat všechny praktické kroky sami. PIETA proto zajišťuje kompletní organizaci klasických i církevních pohřbů, rozloučení přímo u hrobu či hrobky a podle přání rodiny také méně tradiční formy smutečního průvodu.

Dnes má PIETA provozovny v Plzni, Rokycanech, Blovicích, Starém Plzenci a Horní Bříze. Kromě pohřebních služeb v nich nabízí také náhrobní zboží a hřbitovní doplňky – od lampiček, svíček a váz až po urny a jejich ozdobné obaly. Firma je podle dostupných podkladů zároveň jediným držitelem Znaku kvality pro pohřební služby v Plzeňském kraji.

Dušičky nejsou jen černé

Nejsou Dušičky jako Dušičky

České Dušičky mají svou obdobu v mnoha zemích. A někde se na zemřelé vzpomíná způsobem, který by nás překvapil.

Mexiko: Día de los Muertos je pestrou oslavou života zemřelých. Rodiny zdobí hroby i domácí oltáře květinami, svíčkami a fotografiemi a připravují oblíbená jídla svých blízkých.

Filipíny: Rodiny se na hřbitově scházejí, jedí, povídají si a někdy u hrobů tráví celou noc. Hřbitov se na chvíli promění v místo rodinného setkání.

Sicílie: Děti věří, že jim zemřelí příbuzní na Dušičky přinesou dárky a sladkosti.

Portugalsko: Děti chodí od domu k domu pro koláče, ořechy a sladkosti. Tradice Pão-por-Deus tak trochu připomíná dnešní Halloween.

https://www.pietaplzen.cz

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