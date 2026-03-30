Fovea: vše pro váš zrak

Optika, kde výběr nekončí u vitríny
Brýle dnes nejsou jen pomůcka. Jsou to každodenní parťáci – do práce, na sport, na řízení, na večer do města i na víkendové výlety. Ve Fovei vám pomůžeme vybrat obruby, které sednou stylově i anatomicky, a k tomu doporučíme vhodná skla podle toho, jak a kde brýle opravdu používáte. Chcete pohodlí na počítači? Ostré vidění při řízení za šera? Nebo co nejuniverzálnější řešení? Společně vybereme variantu, která dává smysl.
Oční ambulance a diagnostika - když chcete mít jistotu
Zrak se umí měnit potichu – a právě proto je skvělé mít po ruce místo, kde se neřeší jen „jaké dioptrie“, ale i proč se změna děje a co s tím dál. Fovei není jen optika s vitrínou obrub. Jsme optika propojená s oční ambulancí, kde se o vás stará tým pěti zkušených očních lékařek. Díky tomu u nás získáte nejen brýle na míru, ale i odborné vyšetření ve chvíli, kdy je to opravdu potřeba. A hlavně: když je potřeba, dokážeme navázat dalšími kroky bez toho, abyste museli složitě hledat, kam se ještě objednat.
A protože se na zrak díváme opravdu do hloubky, opíráme se mj. o špičkovou diagnostiku ZEISS, umožňující velmi detailní zobrazení vrstev sítnice a zrakového nervu – tedy struktur, které hrají zásadní roli při včasném zachycení změn, jež okem často vůbec nepoznáte. Používáme také širokoúhlé snímkování očního pozadí, díky kterému je možné vidět větší část sítnice v kvalitním zobrazení a mít tak lepší přehled o celkovém stavu oka. Pro vás to znamená jednoduchou věc: více jistoty, méně dohadů a péči, která navazuje – od diagnostiky přes doporučení až po výsledné řešení (ať už brýle, čočky nebo další postup). A to je přesně ten rozdíl, který poznáte: když se spojí zkušený lékařský tým, moderní technologie a optika, která umí převést výsledky vyšetření do pohodlného vidění v praxi.
Estetické zákroky
Estetická operace očních víček patří mezi nejžádanější zákroky pro svěží a odpočatý vzhled. Pomáhá odstranit přebytečnou kůži a váčky pod očima, které přidávají roky i unavený výraz. Ve Fovei klademe důraz na bezpečnost, citlivý přístup a přirozený výsledek.
Lidský přístup bez zbytečného stresu
Technologie je skvělá věc, ale největší rozdíl dělá tým. Ve Fovea vám vše srozumitelně vysvětlíme, doporučíme postup a dáme prostor na otázky. Ať už řešíte první brýle, multifokály, kontaktní čočky, nebo chcete jen zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku.
Kde nás najdete
Oční studio Fovea působí v Havířově – v Obchodním centru ELAN a v Očním centru OPTOMED. Kontakty a informace najdete na webu fovea.cz.
Pokud chcete brýle, které skvěle vypadají a ještě lépe fungují – a k tomu zázemí moderní oční péče – Fovea je místo, kde to dohromady dává smysl. Stačí se objednatJ