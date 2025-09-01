Gladiator Race Marokánka rozhýbe Hradec Králové už 6. září 2025

Gladiator Race je originální překážkový závod, který kombinuje běh v přírodním prostředí s překonáváním nejrůznějších překážek – od šplhu na lana, přelézání stěn, nošení břemen až po brodění vodou či plazení v blátě. Závod je postaven tak, aby si jej užili jak začátečníci, tak zkušenější sportovci – nabízí totiž několik kategorií. Nejde jen o fyzickou zdatnost, ale i o odhodlání, spolupráci a zážitek z nevšedního dobrodružství.
Na oblíbeném písníku Marokánka čeká účastníky pestrý program pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Součástí bude i atraktivní varianta Gladiator Race - DOG s disciplínou OCRC, tedy překážkový běh se psy, který odstartuje v odpoledních až podvečerních hodinách. Startovat se bude intervalově a v cíli se závodníci mohou těšit na překvapení v podobě zcela nové překážky.
„Po skvělém ohlasu na IronMan 70.3 se těšíme, že Hradec znovu rozhýbeme. Gladiator Race na Marokánce nabídne nejen sportovní výzvu, ale i skvělou atmosféru pro celé rodiny,“ říká Roman Šinkovský pořadatel za tým Sportvisio a majitel značky GLADIATOR RACE.
Více informací a registrace na: www.gladiatorrace.cz
Na sérii sportovních akcí v Hradci naváže Hradecký půl/maraton 5.10., který letos láme rekordy – už nyní je ve startovní listině historicky nejvyšší počet účastníků. Závodníci si mohou vybrat z pestré nabídky tratí: od dětských běhů, přes charitativní KINGSPAN Běh proti rakovině, novou 10km trasu, závod dvojic, až po hlavní půlmaraton a dokonce i maraton, v jehož rámci se uskuteční Mistrovství České republiky MASTERS.
Více informací a registrace na: www.hradeckypulmaraton.cz