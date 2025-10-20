GLADIATOR RACE PRAHA – ADRENALINOVÝ VÍKEND PRO CELOU RODINU!

Už o víkendu 24.-26.10. 2025 se park u Čeňku promění v dějiště jednoho z nejpopulárnějších překážkových závodů v Česku – Gladiator Race Praha. Zázemí celé akce poskytne moderní komunitní centrum Plechárna, které se stane centrem dění, a závodníci si zde budou vyzvedávat svoje registrace.

Areál parku u Čeňku nabízí ideální kombinaci přírody a městského prostředí – louky, lesní cesty i technické pasáže tvoří skvělé zázemí pro rozmanitou trať plnou výzev. Závodníci se mohou těšit na překážky, které prověří nejen jejich sílu, vytrvalost a obratnost, ale i silného ducha a týmovou spolupráci.

Závodní víkend odstartuje už v pátek nočním závodem na trati dlouhé více než 3 km s 15+ překážkami. V sobotu se už od dopoledních hodin postaví na start desítky odvážlivců z řad dětí všech věkových kategorií a po poledni přijde na řadu hlavní závod – ORIGINAL (6+ km, 30+ překážek). Neděle pak bude patřit nejen fanouškům, ale i čtyřnohým parťákům – dopoledne proběhne OCRC, speciální překážkový závod pro běžce se psy.

Součástí akce bude také Dobrodružná aréna – doprovodný program pro celou rodinu s aktivitami pro děti, ukázkami a zábavou po celý víkend. Dobrodružné arény se může zúčasnit kdokoliv, nejenom závodníci Gladiátor Race.

Závod je určený pro hobby běžce i trénované atlety. Všichni závodníci dostanou bohatý startovní balíček a medaili v cíli. Ti nejlepší se poperou o velice hodnotné ceny od partnerů ve svých věkových kategoriích. Ti nejrychlejší v absolutním pořadí se mohou těšit na poukázky od Barum na odběr pneumatik v hodnotě 6000 Kč.

Gladiator Race Praha nabídne unikátní propojení sportu, dobrodružství a přátelské atmosféry v prostoru, který je doslova na dosah metropole. Přijďte si zazávodit, povzbudit své favority nebo jen nasát atmosféru – adrenalin, bláto a zábava jsou zaručeny!

📅 Termín: pátek–neděle
📍 Místo: park u Čeňku, Praha – zázemí Plechárna
🌐 Více informací a registrace: www.gladiatorrace.cz

GLADIATOR RACE PRAHA – ADRENALINOVÝ VÍKEND PRO CELOU RODINU!

20. října 2025

