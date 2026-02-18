Jan Vodička: Je krásné být u vzniku života

Podle statistických údajů má až čtvrtina tuzemských párů problémy s plodností, přičemž obě pohlaví se na tom podílejí zhruba stejně.
Přes všeobecné změny přístupu k rodičovství v naší společnosti stále řada z nás, jimž byl zatím odepřen dar mateřství a otcovství, vnímá tento hendikep velmi bolestivě a vítá odbornou pomoc. Komplexní péčí o neplodné páry se již po čtyři desítky let zabývá Centrum asistované reprodukce při Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. „Za tu dobu jsme se zařadili mezi pracoviště s nejlepšími výsledky u nás. Dokladem toho jsou tisíce párů, které úspěšně prošly léčebnými cykly,“ říká vedoucí lékař centra MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
Jaké konkrétní služby svým pacientům Centrum asistované reprodukce Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje?
Jedná se o skutečně nejširší spektrum péče o neplodné páry. Od komplexního laboratorního vyšetření přes endoskopické operační zákroky až po asistovanou reprodukci. Naší hlavní výhodou oproti menším privátním centrům je provázanost s dalšími špičkovými pracovišti fakultní nemocnice. Ve spolupráci s Ústavem lékařské genetiky provádíme všechna důležitá genetická vyšetření, dobře funguje spolupráce s reprodukčními imunology, na diagnostice se podílíme i s hematology, společně s urology řešíme mužskou neplodnost a unikátní je také naše spolupráce s Ústavem klinické a molekulární patologie. A tak by se dalo pokračovat.
V poslední době se nejen vaše pracoviště potýká s nedostatkem dárkyň vajíček a dárců spermatu. Co tato situace pro vás znamená?
Nešťastné je to především pro samotné neplodné páry. Pro část z nich je totiž dárcovství gamet jedinou šancí, jak jim lze pomoci. Proto je velmi důležité mít dostatek dárců, protože je to v mnoha případech jediná cesta k rodičovství.
Co od vás na oplátku dárci mohou čekat?
V první řadě získá každý dárce výhodu skutečně důkladného a komplexního vyšetření svého zdravotního stavu, v tom jsme opět výrazně před privátními centry. A pro řadu zájemců o dárcovství není bez významu ani kompenzace finančních nákladů jejich humánního gesta. Dárkyně vajíčka u nás za úspěšný odběr obdrží částku v řádech desetitisíců korun, dárce spermatu má nárok na kompenzaci nákladů v celkové výši cca dvaceti tisíc korun, přičemž odběry se u mužů opakují během deseti až dvanácti týdnů celkem desetkrát. A je potřeba říct, že darování gamet je v případě mužů zcela bezproblémový a bezbolestný výkon, u žen se zákrok provádí v krátkodobé anestezii ambulantně, takže dárkyně odcházejí po dvou hodinách domů.
Na závěr trochu osobní otázka: vy sám se v oboru gynekologie a asistované reprodukce pohybujete již řadu let. Co je pro vás tou hlavní motivací?
Jako lékař-gynekolog jsem v našel oboru zažil již mnoho lidských příběhů a byl průvodcem zrození nesčetně nových životů. Ke každému úspěšnému porodu vede dlouhá cesta a ta není pokaždé zcela přímá. Z vlastní zkušenosti vím, jaké obrovské štěstí zažívají lidé, jimž bylo z různých důvodů rodičovství dlouho odepřeno. Pomoci jim je nádherné poslání. Když to řeknu úplně jednoduše, je prostě krásné být u zrodu nového života!