Jan Vodička: Je krásné být u vzniku života

Komerční sdělení
Statistiky hovoří neúprosně - porodnost v České republice rok od roku klesá a na svět u nás přichází stále méně dětí. Příčiny jsou různé, od sociologických (životní styl, ochota mít děti, zvyšování věku prvorodiček) až po medicínské.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Podle statistických údajů má až čtvrtina tuzemských párů problémy s plodností, přičemž obě pohlaví se na tom podílejí zhruba stejně.

Přes všeobecné změny přístupu k rodičovství v naší společnosti stále řada z nás, jimž byl zatím odepřen dar mateřství a otcovství, vnímá tento hendikep velmi bolestivě a vítá odbornou pomoc. Komplexní péčí o neplodné páry se již po čtyři desítky let zabývá Centrum asistované reprodukce při Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. „Za tu dobu jsme se zařadili mezi pracoviště s nejlepšími výsledky u nás. Dokladem toho jsou tisíce párů, které úspěšně prošly léčebnými cykly,“ říká vedoucí lékař centra MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Jaké konkrétní služby svým pacientům Centrum asistované reprodukce Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje?

Jedná se o skutečně nejširší spektrum péče o neplodné páry. Od komplexního laboratorního vyšetření přes endoskopické operační zákroky až po asistovanou reprodukci. Naší hlavní výhodou oproti menším privátním centrům je provázanost s dalšími špičkovými pracovišti fakultní nemocnice. Ve spolupráci s Ústavem lékařské genetiky provádíme všechna důležitá genetická vyšetření, dobře funguje spolupráce s reprodukčními imunology, na diagnostice se podílíme i s hematology, společně s urology řešíme mužskou neplodnost a unikátní je také naše spolupráce s Ústavem klinické a molekulární patologie. A tak by se dalo pokračovat.

V poslední době se nejen vaše pracoviště potýká s nedostatkem dárkyň vajíček a dárců spermatu. Co tato situace pro vás znamená?

Nešťastné je to především pro samotné neplodné páry. Pro část z nich je totiž dárcovství gamet jedinou šancí, jak jim lze pomoci. Proto je velmi důležité mít dostatek dárců, protože je to v mnoha případech jediná cesta k rodičovství.

Co od vás na oplátku dárci mohou čekat?

V první řadě získá každý dárce výhodu skutečně důkladného a komplexního vyšetření svého zdravotního stavu, v tom jsme opět výrazně před privátními centry. A pro řadu zájemců o dárcovství není bez významu ani kompenzace finančních nákladů jejich humánního gesta. Dárkyně vajíčka u nás za úspěšný odběr obdrží částku v řádech desetitisíců korun, dárce spermatu má nárok na kompenzaci nákladů v celkové výši cca dvaceti tisíc korun, přičemž odběry se u mužů opakují během deseti až dvanácti týdnů celkem desetkrát. A je potřeba říct, že darování gamet je v případě mužů zcela bezproblémový a bezbolestný výkon, u žen se zákrok provádí v krátkodobé anestezii ambulantně, takže dárkyně odcházejí po dvou hodinách domů.

Na závěr trochu osobní otázka: vy sám se v oboru gynekologie a asistované reprodukce pohybujete již řadu let. Co je pro vás tou hlavní motivací?

Jako lékař-gynekolog jsem v našel oboru zažil již mnoho lidských příběhů a byl průvodcem zrození nesčetně nových životů. Ke každému úspěšnému porodu vede dlouhá cesta a ta není pokaždé zcela přímá. Z vlastní zkušenosti vím, jaké obrovské štěstí zažívají lidé, jimž bylo z různých důvodů rodičovství dlouho odepřeno. Pomoci jim je nádherné poslání. Když to řeknu úplně jednoduše, je prostě krásné být u zrodu nového života!

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce“ na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší...

10 věcí, které musíte vyzkoušet na Olympijském festivalu v Budějovicích

Advertorial
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Tisíce návštěvníků. Malí i velcí fanoušci. Kluci i holky. Olympijský festival při zimních hrách v Itálii našel skvělé zázemí v Českých Budějovicích, kde je doma také Budějovický Budvar. Areál na...

18. února 2026,  aktualizováno 

Jan Vodička: Je krásné být u vzniku života

Komerční sdělení

Statistiky hovoří neúprosně - porodnost v České republice rok od roku klesá a na svět u nás přichází stále méně dětí. Příčiny jsou různé, od sociologických (životní styl, ochota mít děti, zvyšování...

18. února 2026

D11 je na 79. km ve směru na H. Králové kvůli vyprošťování kamionu zavřená

ilustrační snímek

Dálnice D11 je ve směru na Hradec Králové na 79. kilometru uzavřená, důvodem je vyprošťování havarovaného nákladního auta, které sjelo mimo dálnici. Podle...

17. února 2026  20:11,  aktualizováno  20:11

V pražských Holešovicích se porvala parta, jeden zraněný skončil v nemocnici

Policie zasahuje v ulici Tusarova po nahlášené potyčce několika lidí. (17....

V pražských Holešovicích byla v úterý večer nahlášena potyčka mezi několika osobami. Jedna byla hned po příjezdu policistů ošetřena, řekla redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

17. února 2026  20:52,  aktualizováno  20:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zimní olympijské hry 2026: Celine Sommerová startuje už zítra ve slalomu

Alpská lyžařka Celine Sommerová

Česká výprava na zimních olympijských hrách má další posilu. Alpská lyžařka Celine Sommerová odstartuje ve středu ve slalomu. Český tým se tak jejím startem rozrostl na rekordních 115 sportovců.

17. února 2026  13:13,  aktualizováno  20:54

Den D na olympiádě: Hokejový trhák s Kanadou doplní slalom žen i biatlonová štafeta

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku David...

Zimní olympijské hry 2026 nabídnou ve 12. soutěžním dni pořádnou porci emocí – od hokejového osmifinále přes biatlonové štafety až po alpské lyžování. Češi budou v akci od rána do večera. Kdy zapnout...

17. února 2026  20:51

Starostou Soběslavi se dnes stal Lintner, nahradil Bláhu, který rezignoval

ilustrační snímek

Novým starostou Soběslavi na Táborsku se dnes stal Pavel Lintner (SNK - Nejsme stranou). Dosavadní místostarosta nahradil Jindřicha Bláhu (Naše Česko), který...

17. února 2026  19:03,  aktualizováno  19:03

Chtěl vydělat na kryptoměně přes neznámé lidi, přišel o více než osm milionů

Radovat by se ovšem neměli ani ti, kteří finance ukládají do digitální...

Muž z Rokycanska chtěl vydělat na kryptoměně, přišel o víc než osm milionů korun. Od loňského do letošního ledna postupně zastavil svůj dům a půjčoval si i peníze. Vše pak převáděl na kryptoměnu a...

17. února 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Vlak na trati u Dvora Králové srazil ženu, ta byla v kolejišti mimo železniční přejezd

Ilustrační snímek

Střet s vlakem v úterý večer nepřežila žena na trati mezi Dvorem Králové nad Labem a Bílou Třemešnou na Trutnovsku, řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

17. února 2026  20:02

Čelní srážka na Vyškovsku. Nákladní auto nestihlo uhnout, řidička osobáku zemřela

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Při nehodě nákladního a osobního auta na silnici I/50 u Nesovic na Vyškovsku v úterý v podvečer zemřel člověk. Silnice je nyní uzavřená, hasiči budou stabilizovat částečně nakloněný kamion, řekl...

17. února 2026  20:02

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

OBRAZEM: Masopust na sídlišti. Polabiny si užily bujaré veselí

Polabinský masopust 2026.

Polabiny po roce opět ožily masopustním veselím. Při Polabinském masoupustu se bavili malí i velcí, nechyběly maškary ani muzika.

17. února 2026  19:39

Žamberk kupuje kvůli pozemku kulturní dům Panorama, nejspíš ho zbourá

ilustrační snímek

Město Žamberk na Orlickoústecku odkoupí za 5,5 milionu bývalý kulturní dům Panorama. Před 24 lety ho prodalo, aby ho investorka opravila, což se nikdy nestalo....

17. února 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.