Jarní dny zdraví v Prostějově nabídnou více prevence, informací i vyšetření zdarma

Letošní ročník navíc nabídne významné propojení s celorepublikovou preventivní akcí Spolu proti melanomu, která proběhne 20. května od 10:00 do 17:00 h na náměstí T. G. Masaryka. Návštěvníci zde budou mít možnost zdarma si nechat odborně vyšetřit kožní znaménka a získat cenné rady, jak předcházet závažným onemocněním kůže.
Program na náměstí nabídne i další zajímavé aktivity zaměřené na zdravý životní styl. Zájemci se mohou těšit například na:
- informace o ochraně před slunečním zářením
- poradenství v péči o chrup
- vyšetření vlasové pokožky
- měření tělesného složení pomocí přístroje InBody
Preventivní program bude pokračovat také v prostorech restaurace Národní dům, kde budou po oba dny připravena odborná vyšetření i konzultace. Na základě požadavků od účastníků z loňského roku a informací získaných z dotazníků jsme pro letošní ročník nově zajistili i orientační vyšetření cholesterolu. Návštěvníci dále mohou využít například:
- měření krevního tlaku
- měření cukru v krvi
- podologické vyšetření
- analýzu tělesného složení
- vyšetření znamének a zraku
- poradenství fyzioterapeuta
Příjemným zpestřením bude také ochutnávka bezlepkového pečení, která bude pro návštěvníky k dispozici zdarma.
„Jarní dny zdraví v Prostějově tak nabídnou jedinečnou příležitost, jak během dvou dnů získat přehled o svém zdravotním stavu, poradit se s odborníky a dozvědět se praktické informace pro každodenní péči o zdraví,“ říká náměstkyně primátora Marcela Župková.
Přijďte udělat něco pro sebe – prevence je totiž tím nejjednodušším krokem ke zdravějšímu životu.