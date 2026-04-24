Jarní dny zdraví v Prostějově nabídnou více prevence, informací i vyšetření zdarma

Komerční sdělení
Jarní dny zdraví 2026 přinesou ve dnech 20. a 21. května rozšířený program, více odborníků i nové možnosti preventivních vyšetření pro širokou veřejnost. Akce se uskuteční v prostorách restaurace Národního domu a tradičně ji pořádá Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Prostějov.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Letošní ročník navíc nabídne významné propojení s celorepublikovou preventivní akcí Spolu proti melanomu, která proběhne 20. května od 10:00 do 17:00 h na náměstí T. G. Masaryka. Návštěvníci zde budou mít možnost zdarma si nechat odborně vyšetřit kožní znaménka a získat cenné rady, jak předcházet závažným onemocněním kůže.

Program na náměstí nabídne i další zajímavé aktivity zaměřené na zdravý životní styl. Zájemci se mohou těšit například na:

  • informace o ochraně před slunečním zářením
  • poradenství v péči o chrup
  • vyšetření vlasové pokožky
  • měření tělesného složení pomocí přístroje InBody

Preventivní program bude pokračovat také v prostorech restaurace Národní dům, kde budou po oba dny připravena odborná vyšetření i konzultace. Na základě požadavků od účastníků z loňského roku a informací získaných z dotazníků jsme pro letošní ročník nově zajistili i orientační vyšetření cholesterolu. Návštěvníci dále mohou využít například:

  • měření krevního tlaku
  • měření cukru v krvi
  • podologické vyšetření
  • analýzu tělesného složení
  • vyšetření znamének a zraku
  • poradenství fyzioterapeuta

Příjemným zpestřením bude také ochutnávka bezlepkového pečení, která bude pro návštěvníky k dispozici zdarma.

„Jarní dny zdraví v Prostějově tak nabídnou jedinečnou příležitost, jak během dvou dnů získat přehled o svém zdravotním stavu, poradit se s odborníky a dozvědět se praktické informace pro každodenní péči o zdraví,“ říká náměstkyně primátora Marcela Župková.

Přijďte udělat něco pro sebe – prevence je totiž tím nejjednodušším krokem ke zdravějšímu životu.

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

24. dubna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.