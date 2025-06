„Jeden čínský lékař pomohl celé mé rodině“ Zdůrazňuje zakladatel centra Roman SPÁČIL

1) Co Vás vedlo k tomu otevřít toto centrum s čínskými lékaři v Olomouci?

S Čínou spolupracuji více než 15 roků. Hlavním důvodem, proč jsem toto centrum v Olomouci otevřel bylo, že jeden čínský lékař pomohl od dlouhodobých zdravotních obtíží celé mé rodině, včetně mojí maminky, která nemusela jít následně na rozsáhlou operaci a do dnešního dne je její zdravotní problém vyřešen. To byl ten moment, kdy jsem si řekl, že tato alternativní medicína má smysl a začal jsem pracovat na spolupráci s renomovanými státními čínskými nemocnicemi.

Roman Spáčil - zakladatel Českého centra tradiční čínské medicíny

2) Takže spolupracujete přímo s čínskými nemocnicemi?

Ano. Mám podepsané memorandum nejen s čínskou nemocnicí, ale také s jednou z největších farmaceutických firem v Číně. Na základě nejčastějších zdravotních obtíží klientů v České republice nám tato čínská nemocnice vybírá své experty, kteří k nám do centra přijedou a farmaceutická firma nám zase dodává všechny přírodní produkty. V tuto chvíli jich máme již více než 70 druhů.

3) Jaké jsou nejčastější zdravotní obtíže klientů, kteří Vás navštěvují?

Mezi těmi nejčastějšími zdravotními obtížemi jsou alergie, bolesti pohybového aparátu, zažívací problémy, záněty močových cest, výrazně pomáháme s pooperační rekonvalescencí, s bolestmi hlavy, migrénami, postcovidovým syndromem, gynekologickými problémy (endometrióza), záněty nervů atd. Klient absolvuje vstupní vyšetření a následné procedury, které určí čínský lékař a celkovou léčbu podpoříme právě těmi přírodními produkty, o kterých jsem hovořil.

4) Kromě tradiční čínské medicíny poskytuje Vaše centrum i jiné služby?

Ano, v centru působí (má zde své ordinační hodiny pro naše klienty) praktický lékař, který s některými klienty podrobně konzultuje jejich zdravotní stav a následně určuje postup léčby. Dále pak máme fyzioterapeuta, který se věnuje individuálně hodinu každému klientovi a tím navazuje a doplňuje práci čínských lékařů.

5) Návštěva Vašeho centra je hrazena ze zdravotního pojištění nebo si klienti návštěvu platí sami?

Pojišťovny přispívají ze svých programů na různé aktivity. Například největší zdravotní pojišťovna VZP přispívá přímo na akupunkturu 2.000, - Kč a u ostatních pojišťoven je to vždy různé (za splnění určitých podmínek). Pokud klienti nemohou čerpat žádné programy u svých zdravotních pojišťoven, tak si hradí naše služby sami. Máme již 4 roky stále stejné ceny a jsou nastavené tak, aby byly dostupné pro co nejširší okruh lidí.

6) Kolik takových návštěv musí každý klient absolvovat?

První je vždy vstupní prohlídka, kde čínský lékař (za účasti tlumočníka z čínského do českého jazyka) navrhne následný postup léčby. Dále je pak důležité, aby klient přišel vždy po týdnu ještě alespoň čtyřikrát, aby se dostavil celkový efekt léčby. A pak přichází fáze, na kterou my všichni zapomínáme, a tou je prevence. V této hektické době vyhledáváme lékaře, až cítíme nějaké zdravotní obtíže, a to je velmi špatný přístup. Proto naše centrum velmi dbá na prevenci a všem klientům doporučujeme, aby jednou za měsíc maximálně za dva měsíce opět naše centrum navštívili, tentokrát většinou stačí již pouze jednou. Čínský lékař ze zdravotních karet může následně vidět, jak se zdravotní stav vyvíjí.

7) Kde se o Vašem centru může široká veřejnost dozvědět a kde se dá objednat návštěva do vašeho centra?

Všechny podrobné informace jsou dostupné na našem webu a na všech sociálních sítích. Zde také pravidelně přidáváme všechny aktuality o našem centru, našich aktivitách a můžete se zde také dočíst více informací například o našich čínských lékařích.