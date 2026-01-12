Jednodenní péče zvyšuje komfort pacientů

Nemocnice AGEL Prostějov, Přerov a Šternberk, spadající pod společnost AGEL Středomoravská nemocniční a. s., rozšířily od začátku letošního roku svou nabídku o moderní jednodenní péči. Tento model krátkodobé hospitalizace umožňuje pacientům podstoupit plánovaný operační výkon, a ještě během téhož dne se vrátit domů, nejpozději však do 24 hodin od zákroku. Pro pacienty tak představuje spojení maximální bezpečnosti, šetrnosti a rychlejší rekonvalescence.
Nově je jednodenní péče dostupná ve třech hlavních odbornostech – chirurgii, gynekologii a ortopedii. Každé z těchto pracovišť nabízí zákroky, které lze díky moderním technologiím a minimálně invazivním postupům provádět s velmi krátkou nutnou hospitalizací. Lékaři využívají laparoskopické, artroskopické i šetrné klasické metody, které odpovídají evropským standardům.
Průběh jednodenní péče je pro pacienta maximálně komfortní. Ráno přichází na plánovaný příjem, absolvuje předoperační přípravu a v krátké době následuje samotný výkon. Po operaci zůstává několik hodin na pokoji, kde zdravotníci sledují jeho stav a pomáhají zajistit pohodlné zotavení. Pokud je pooperační průběh bez komplikací, může pacient odejít domů v doprovodu blízké osoby ještě tentýž den.
Jednodenní péče přináší řadu výhod. Pacient stráví větší část rekonvalescence doma, v prostředí, kde se cítí bezpečněji a má blízko svou rodinu. Kratší hospitalizace snižuje riziko infekčních komplikací a urychluje návrat do běžného života. Velkým benefitem je také zkrácení pracovní neschopnosti, což oceňují zejména aktivní pacienti, kteří se potřebují rychle vrátit ke svým běžným povinnostem.
Chirurgická pracoviště se zaměřují zejména na operace kýl (břišních i tříselných), hemoroidů či žlučníku, výjimkou nejsou ani cévní výkony (např. operace varixů). Gynekologická oddělení provádějí například hysteroskopické zákroky, konizace nebo revize dutiny děložní. Ortopedická oddělení nabízejí artroskopie kolenního, ramenního či kotníkového kloubu a další výkony, které nevyžadují dlouhodobý pobyt na lůžku.
Před samotnou operací obdrží pacienti podrobný plán přípravy, včetně doporučení od praktického lékaře, informací o režimu před zákrokem i pooperačních pokynech. Po propuštění je doporučeno dodržovat klidový režim, pečovat o operační rány a vyhnout se řízení či fyzické námaze. V případě obtíží mají pacienti k dispozici kontaktní telefonní linky jednotlivých pracovišť, kde mohou své potíže konzultovat s odborníky.
Zavedením jednodenní péče posilují Nemocnice AGEL Prostějov, Přerov a Šternberk svou roli moderních regionálních zdravotnických zařízení. Nová služba má za cíl zvýšit dostupnost operací, zkrátit čekací doby a zároveň nabídnout pacientům pohodlnější, šetrnější a bezpečný způsob léčby.